Gioielli extra lusso. Pasquale Bruni è il brand di alta gioielleria tanto amato e desiderato dalle celebrità. Per due generazioni ha creato gioielli eccezionali per tutte le donne del mondo. Qualsiasi creazione unisce la nobiltà del metallo alla ricchezza delle pietre preziose. Proprio per questo ogni progetto viene gestito direttamente all’interno dell’ omonimo atelier nel cuore dell’Italia. Oggigiorno Pasquale Bruni, attraverso i suoi gioielli, regala conoscenza, spirito d’indipendenza ed esperienza unita innegabilmente allo studio e allo sviluppo delle collezioni. Il suo lavoro è l’espressione di “Vera Passione”, un’emozione indescrivibile che sente chiunque indossi un gioiello che porti questa firma. Inestimabile, e ovviamente, super lusso.

Pasquale Bruni è una Maison tutta Italiana di gioielleria che realizza preziosi di altissima qualità facilmente riconoscibili grazie all’emozione e all’amore che vengono sentiti da chiunque li indossi. L’ispirazione principale deriva dalla Natura che si incontra magicamente con le origini tipicamente Italiane e dalla consapevolezza e femminilità della donna moderna del nostro tempo. Le collezioni Pasquale Bruni sono espressione di costante sperimentazione, innovazione, ricerca di forme, colori e materiali per regalare unicità, amore ed anima alle proprie creazioni d’alta gioielleria. I gioielli, infatti, sono disegnati da una donna per le altre donne con costante attenzione al rapporto col gioiello. Ogni oggetto è studiato per ottenere il massimo confort d’indosso nella vita di tutti i giorni.

Ogni creazione Pasquale Bruni è 100% Made in Italy, realizzata all’interno del proprio Atelier di Valenza, dove ogni processo è eseguito in-house sotto l’attenta supervisione della famiglia Bruni per offrire sempre un risultato di altissima qualità. Georgina Rodriguez, icona di bellezza e di moda, nonché compagna del campione indiscusso Cristiano Ronaldo, ha indossato i prestigiosissimi gioielli Pasquale Bruni durante Sanremo 2020. In particolare, per l’occasione, aveva un collier strepitoso tutto tempestato di diamanti. Il girocollo di Georgina appartiene per l’appunto alla collezione Godness Garden di Pasquale Bruni, il marchio di alta gioielleria di cui la Rodriguez è tuttora ambassador. Ma quanto costa il girocollo? Il prezzo è davvero proibitivo.

Quando Georgina Rodriguez aveva fatto il suo ingresso all’Ariston l’anno scorso (2020), dopo un minuto di silenzio per la sua bellezza, il pubblico si è scatenato con commenti ironici e divertenti proprio sulla sua collana. “Il collier di Georgina costa più o meno tre volte casa mia”, avevano scritto sui social, in particolare Twitter. La cifra precisa non si saprà mai. Una cosa è certa: ha senza ombra di dubbio un valore inestimabile. Sul sito ufficiale di Pasquale Bruni una collanina d’oro semplice con un ciondolo di brillanti costa più di 2.000 euro. E visto che il girocollo di Georgina Rodriguez era completamente pieno di brillanti, diciamo equivalente a 30/40 “collanine” possiamo supporre che, a quei 2.000 euro vadano aggiunti ancora svariati zeri per raggiungere la cifra effettiva. Il collier ha una struttura in oro bianco e oro giallo e fiori ricoperti di diamanti. Come pendente una maxi pietra a goccia. Non male!