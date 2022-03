Gigi Hadid criticata su Instagram top aver fatto una storia dove paragonava l’invasione russa dell’Ucraina al conflitto israelo-palestinese.

Gigi Hadid e le sue dichiarazioni sulla Guerra in Ucraina

La super modella Gigi Hadid, che è palestinese, annuncia domenica scorsa che avrebbe donato i suoi guadagni della settimana della moda di Parigi ai soccorsi ucraini. Scrive sui social infatti: «Mi impegno a donare i miei guadagni degli show dell’autunno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina, oltre a continuare a sostenere coloro che stanno vivendo lo stesso in Palestina». La modella aggiunge: «I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane. Possano tutti vederci fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione. Alla fine [sic] della giornata, vite innocenti pagano per leader non bellicosi. GIU’ LE MANI ALL’UCRAINA. LE MANI FUORI DALLA PALESTINA. LA PACE. LA PACE. LA PACE».

Dopo la dichiarazione della neo mamma i mondo dei leoni da tastiera si è mosso e diverse sono state le criticate fatte a Gigi Hadid. Il capo d’accusa è stato quindi il fatto che lei avesse paragonato e confrontato le tragedie all’estero. «Quando Israele viene dipinto come oppressivo, gli ebrei di tutto il mondo ne pagano il prezzo. I numeri non mentono: i messaggi anti-israeliani portano direttamente ad attacchi antisemiti a livello globale», ha twittato Hasbara Fellowships Canada, che sostiene i sostenitori pro-Israele nei campus universitari, in risposta al messaggio di Hadid.

Vogue banna la top model per le sue dichiarazioni

«Sono contrario a tutte le sofferenze MA i falsi equivalenti NON aiutano», scrive l’attrice inglese Tracy-Ann Oberman su Twitter. Anche Instagram e Twitter di Vogue sono stati inondati di messaggi di disapprovazione dopo che la rivista ha ripubblicato il messaggio di Hadid sul suo account Instagram domenica. «Non posso credere che @voguemagazine stia supportando questa narrativa falsa e pericolosa..”sperimentare lo stesso in Palestina” @voguemagazine ben fatto che alimenta le fiamme dell’antisemitismo», commenta l’ex star di “Entourage” Emmanuelle Chriqui.

«È totalmente irresponsabile da parte tua @voguemagazine pubblicare una citazione che confronta le azioni russe in Ucraina con Israele. Come donna ebrea, sono sconvolta e spaventata. Fai le tue ricerche prima di pubblicare odio. Stai contribuendo all’antisemitismo», ha twittato un lettore. E ancora contro Gigi Hadid: «Quindi stai dicendo che Israele è come la Russia? Questo è assurdo e fuorviante. Così ridicolo che hai preso una posizione antisemita, @voguemagazine… Nessun collegamento qui», hanno scritto su Instagram.