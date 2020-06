Diciamo che sono una coppia bene assortita. Il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo mostra i muscoli su Instagram facendo impazzire le numerose ammiratrici e la sua dolce meta Georgina Rodriguez non è da meno. La giovane, che ha brillato allo scorso Festival di Sanremo, sui social ha pubblicato qualche giorno fa uno scatto strepitoso che mette in luce tutta la sua bellezza esplosiva. Si tratta di un tubino verde petrolio aderente, che le marca le curve pazzesche e le sta come una seconda pelle. In primo piano il décolleté, ma soprattutto il gioco di gambe malizioso.

Georgina Rodriguez, la donna più invidiata: «Cristiano è incredibile, all’inizio mi vergognavo, poi…»

Per i giornali di cronaca rosa, letti perlopiù dal gentil sesso, Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate. Da commessa a compagna del fuoriclasse CR7. I due si amano alla follia da quasi quattro anni ormai e hanno concepito nel 2017 una figlia di nome Alana Martina. Tra il calciatore portoghese e la sensuale modella è stato un colpo di fulmine: la coppia è stata avvistata per la prima volta nel novembre 2016, mentre si aggirava a Disneyland Paris, immenso luna-park pensato per adulti e piccini, dove i grandi tornano bambini per forza. «È stato amore a prima vista. C’è una grande armonia tra di noi, ci capiamo molto bene, siamo combattivi e perseveranti, non ci arrendiamo mai», ha confidato a ‘Il Corriere della sera’ Georgina Rodriguez, che di recente ha rilasciato un’intervista a Women’s Health, in cui ha parlato delle difficoltà iniziali nel doversi allenare con l’attaccante della Juventus durante la quarantena. Una novità, che si è rivelata ben preso fonte di piacere per entrambi, ma soprattutto per lei.

«Ho in casa il miglior insegnante possibile. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie a lui»

«All’inizio mi vergognavo di allenarmi assieme a Cristiano. Immaginate cosa significhi dover fare gli esercizi nello stesso spazio in cui li fa lui. Io ero abituata a lavorare a casa, quando lui andava ad allenarsi, così da poter trascorrere più tempo assieme quando tornava. Ma dopo un po’ quella sensazione è sparita e adesso adoro fare attività fisica con lui. È diventato la mia più grande motivazione e ispirazione», ha raccontato la splendida Georgina Rodriguez. A proposito del marito Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più stimati al mondo, ha detto: «Lui si allena la mattina e poi si allena di nuovo il pomeriggio. È un atleta di élite, è incredibile come si concentri e sia totalmente devoto alla sua passione per il calcio. E non ci sono dubbi sul fatto che si alleni più e molto meglio di me. Non ci sono davvero paragoni. Lui è un atleta professionista, quando si parla di fitness Ronaldo mi batte…per tantissimi gol a zero. Ma ho in casa il miglior insegnante possibile e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie a lui». Se la modella è riuscita a mantenersi in forma anche durante la quarantena lo deve in parte al marito. Un altro motivo per cui invidiarla, insomma…