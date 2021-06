French manicure Estate 2021: un effetto nuovo di zecca, tutto da instagrammare

La french manicure è stata comodamente posizionata al primo posto nella lista dei design di nail art più popolari. E questo si è ripetuto per un po ‘di tempo, pare non sembra esserci alcuna reale possibilità che un secondo classificato possa ribaltare quel primo posto in qualunque momento per accaparrarselo. Tuttavia, Proprio quando pensi di aver visto ogni versione, ecco che una nuova tipologia di french manicure estate 2021 appare su Instagram e consolida la sua posizione.

L’ultima arrivata nei feed degli appassionati di nail art di tutto il mondo: la doppia french manicure. Questa tendenza non vede una, ma due linee di french manicure accuratamente dipinte lungo la punta delle unghie. Combina più design, come la variazione inclinata, il francese profondo e il “tocco francese al neon” – tutto in un’unica manicure instagrammabile.

Come con qualsiasi nail look, la tendenza alla doppia french manicure può essere personalizzata per adattarsi al tuo stile di bellezza personale. Le linee sulla punta delle unghie possono avere uno spazio negativo tra loro o abbracciarsi strettamente (se stai usando due diverse tonalità di smalto).

Mantienilo semplice con le classiche punte bianche o nere, aggiungi un tocco di colore con tonalità al neon complementari o includi un dito accento e alcuni glitter per ravvivare davvero le cose. Per trarre ispirazione per la tua doppia french manicure estate 2021, da’ un’occhiata alle idee di nail art alla moda in anticipo.