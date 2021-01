Frangia mini che passione! Trend capelli 2021: a chi sta bene e a chi invece no

Decidere se indossare o meno un look aggressive come può essere quello che dona la frangia mini, è un bell’atto di coraggio e anche fiducia nei confronti dell’hair stylist. Bisogna rispettare un serie di canoni che appartengono al corollario delle nostre caratteristiche: i lineamenti del proprio viso e il volume della nostra capigliatura, ma anche la personalità.

Avere a fianco a sé gli strumenti giusti è senz’altro la chiave che ci accompagnerà nella buona e soddisfacente riuscita del nostro nuovo taglio. Fondamentale la piastra e le spazzole tonde di piccolo diametro, ma anche i prodotti per lo styling a lunga tenuta. L frangia mini del 2021è un concentrato di vitalità e carattere, e si sposa bene con caschetti, capelli cortissimi e anche lunghi. E se la mini frangia andasse a nozze anche con la tinta del momento?! Stiamo parlando del rosa, che sia shocking o baby poco importa, con la mini frangia sta benissimo. Un altro modo di abbinare la mini frangia e fonderla con lo stile che più le appartiene il punk, quello rock e il mood grunge degli anni ’90.

Difatti la mini frangia del 2021 altro non è che un caratteristica del tipico mullet. Non è necessario concentrarsi su una baby bang necessariamente dritta ma si po’ osare anche con una frangia sempre super corta e scalatissima. L’effetto spettinato qui è di casa. Così come riporta blog.cliomakeup.com, se si ha un viso paffutello meglio evitare la frangia corta, perché andrà a sottolineare le rotondità, anche se coi tagli corti non è poi così male.

L’alternativa è quella di preferire una frangia corta asimmetrica o scalata.Se avete capelli lisci e un volto allungato, squadrato o magro, potete osare con questo taglio così deciso.