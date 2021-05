La casa di lusso di Flavio Briatore

Come tutti sanno ora Flavio Briatore abita a Montecarlo ed è proprio qui che sorge la sua casa lussuosa. Questa abitazione non è stata progettata per ospitare solo il manager italiano. Infatti è stata pensata anche per il figlio Nathan Falco e la ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui ha un ottimo rapporto. Ma Flavio usa questa dimora anche per ricevere i suoi numerosi appuntamenti di lavoro e quindi ha deciso di dividere la planimetria in due zone speciali. La prima progetta per lui e la sua famiglia è più minimal e moderna in modo da godersi i momenti di relax in tranquillità. La parte invece dedicata alla convivialità, ovvero la sala ricevimenti, mantiene uno stile prezioso, sfarzoso e classico. Qui primeggia soprattutto il colore verde, sia per le pareti che per i tendaggi.

Il colore predominate è quindi il verde che però si mischia abilmente con il bianco e il nocciola scelto dal proprietario del Billionaire per favorire l’accoglienza ai ospiti o ai futuri soci in affari.

Le opere d’arte a casa di Briatore

Come già accennato un punto fondamentale della casa di Flavio Briatore è l’arte. Il team manager della Formula 1 possiede infatti due opere di grande valore: un quadro di Botero, che il manager ha esposto nel suo studio, dietro alla scrivania, e l’altro di Mimmo Rotella. Ma questi non sono gli unici due pezzi d’arte nella dimora infatti, in realtà, ci son o altre opere d’arte di prestigio. Tutti insieme aggirano intorno ai 100 mila euro, fino a capolavori da capogiro, per un totale di oltre e 1 milione e 400 mila euro.