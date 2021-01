Lo yacht Force Blue di Flavio Briatore viene messo all’asta! La Corte d’Appello di Genova ha deciso di mettere all’asta lo yacht, che fu sequestrato per evasione nel 2010, per un terzo del suo valore: base d’asta 7 milioni di euro a differenza di un valore complessivo di 20 milioni di euro. Ma se la Cassazione dovesse decidere di ordinare la restituzione, la cifra che lo Stato incasserà dalla vendita del Force Blue spetterà a niente di meno che all’imprenditore Flavio Briatore.

Lo yacht Force Blue di Flavio Briatore all’asta per 7 milioni di euro contro un valore complessivo di 20 milioni

Lo yacht di Flavio Briatore (Force Blue) è un vero e proprio gioiello di lusso senza precedenti. La lussuosa imbarcazione fu sequestrata nel 2010 al largo di La Spezia, mentre a bordo c’erano proprio il magnate e la sua famiglia. Tra i quali proprio Elisabetta Gregoraci e l’allora piccolissimo Nathan Falco. Troppo importanti i costi di gestione. Così la Corte d’Appello di Genova ha preso la decisione di mettere all’asta lo yacht, che fu sequestrato per un evasione complessiva di 3.6 milioni di euro, per un terzo del suo valore: base d’asta 7 milioni di euro contro un valore complessivo di 20 milioni di euro.

Chi è Force Blue

Lo yacht Force Blue è lungo 62 metri per 1.325 tonnellate ed è stato registrato alle isole Cayman. È stato messo all’asta a metà del suo valore originario. Proprio perché si troverebbe (ad oggi), stando alle ultime notizie, in uno stato di inattività completa che avrebbe compromesso notevolmente lo stato del mezzo. La soluzione della messa all’asta è stata inevitabile anche a causa dei costi troppo onerosi ed elevati. Soprattutto di manutenzione del mezzo. Non solo, anche a seguito delle restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus che ne hanno favorito l’impossibilità per un noleggio momentaneo da parte di privati.

Lo yacht Force Blue di Flavio Briatore: il prossimo 12 febbraio il tanto e atteso verdetto

Il prossimo 12 febbraio ci sarà il tanto e atteso verdetto da parte della Cassazione sul sequestro che definirà i risultati di un processo durato dieci anni. Se la Suprema Corte lo confermerà, la cifra ricavata dalla messa all’asta diventerà patrimonio dello Stato. Se, al contrario, il sequestro sarà dichiarato illegittimo, il bene tornerà in possesso dello stesso Flavio Briatore.