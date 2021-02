Chi è il fidanzato di Francesca Michielin: età, carriera e vita privata

Il fidanzato di Francesca Michielin, la cantante di Bassano Del Grappa, si chiama Ramiro Levy, a sua volta cantante. La Michielin dopo la vittoria ad X Factor nel 2017 si è tuffata in una spettacolare carriera nell’universo della musica.

Sanremo 2021 vedrà Francesca Michielin salire ancora sul palco dell’Ariston, questa volta in un combo con Fedez. Per quanto riguarda la vita privata della cantante, che in passato ha sofferto parecchio per amore, lei stessa ha affermato: “Stavo tutto il giorno in casa a piangere”. Adesso invece c’è un nuovo grande amore, sbocciato con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton e fidanzato di Francesca Michielin.

Nome e cognome: Ramiro Levi

Gruppo di appartenenza: Selton

Data di nascita: non ancora disponibile, dovrebbe essere nato nel 1985

Luogo di nascita: non ancora disponibile, dovrebbe essere Barcellona

Ruolo nella band: voce, tastiere, chitarra, ukulele e sintetizzatore.

Fidanzata: Francesca Michielin

Altri componenti della band: Daniel Plentz, percussionista, batterista e chitarrista, Eduardo Stein Dechtiar, al basso

Followers su Instagram: 3854

Curiosità: di lui ne ha parlato la stessa fidanzata da Caterina Balivo. Infatti la sua band aveva cantato sembra proprio al compleanno della bella conduttrice televisiva.

Fu visto per la prima volta assieme alla sua band in un programma italospagnolo condotto dal celebre Fabio Volo. Proprio in quell’occasione furono notati da alcuni produttori musicali di MTV e così ha avuto inizio la loro carriera.

Il fidanzato di Francesca Michielin e la cantante non si sa come si siano conosciuti, né tanto meno vari ed eventuali gossip. Quello che è sicuro è che i due sono innamoratissimi ed hanno collaborato fortemente per unire le proprie voci. Ad oggi non sono stati rinvenuti dei duetti ufficiali fra i due cantanti che ora fanno coppia fissa. Lo rivedremo a Sanremo in veste di first lord della giovane cantante ex star di X Factor? Chissà cosa avrà pensato quando la canzone di Fedez e della sua fidanzata era a rischio eliminazione dalla gara. Il fidanzato di Francesca Michielin è proprio delizioso!