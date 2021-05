Fendi rilancia gli articoli per la casa di lusso in una nuova joint venture con il gruppo di design Design Holding. Il presidente della Holding, ha dichiarato: «Questo nuovo progetto, in collaborazione con una delle più grandi maison di moda del mondo, ci rende molto orgogliosi».

Fendi Casa collabora con Design Holding

Fendi Casa, la divisione di mobili di lusso e articoli per la casa della rinomata maison italiana, è pronta per il rilancio in collaborazione con Design Holding. Il gruppo di design italiano include altri altri marchi di mobili di fascia alta e produttori di illuminazione come B&B Italia e Louis Poulson. Fendi, che fa parte del Gruppo LVMH, lancerà una joint venture con Design Holding chiamata Fashion Furniture Design per sviluppare ulteriormente l’attività di Fendi Casa. La licenza esistente con il produttore precedente, Luxury Living, è giunta al termine.

La direttrice artistica Silvia Venturini della maison fornirà una guida creativa come parte dell’impegno di Fendi. Infatti si investirà nel design, nella creatività e nel savoir-faire dei prodotti di arredamento Fendi Casa come parte della tradizione e innovazione tipica della Maison. Design Holding consoliderà la sua leadership per distribuire il marchio nel mercato internazionale del design di fascia alta.

Gabriele Del Torchio, presidente di Design Holding, ha dichiarato: «Questo nuovo progetto, in collaborazione con una delle più grandi maison di moda del mondo, ci rende molto orgogliosi. Lavorare con una casa di moda italiana sinonimo di qualità, sperimentazione e creatività, che coniuga mirabilmente tradizione e modernità, darà al nostro Gruppo l’opportunità di crescere e consolidare ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali. La classe e lo stile dei prodotti Fendi, uniti alla leadership di Design Holding nel mercato del design, renderanno questa partnership vincente».

Serge Brunschwig, presidente e CEO di FENDI, afferma: «Fendi è stata la prima casa di moda ad espandersi nel mondo del design nel 1987 con la collezione Fendi Casa, e ora siamo lieti di entrare in una nuova era per il marchio. Attraverso questa partnership, Fendi unirà i suoi valori e il suo DNA con l’esperienza unica di Design Holding, sublimando il Made in Italy e l’artigianato».