Fedez e Luis Sal: Muschio Selvaggio trend topic spopola nel web

«Abbiamo fondato un Podcast: MUSCHIO SELVAGGIO prima puntata domani alle 14 su YouTube». In questo modo Fedez e Luis Sal hanno lanciato il loro nuovo progetto, il Podcast chiamato “Muschio Selvaggio” andato in onda il 13 di Gennaio. Lo YouTuber e il cantante non hanno voluto spifferare nessun dettaglio riguardo al format elaborato, nessuna fuga di notizie neanche da parte di Chiara Ferragni, che si è limitata a condividere nelle sue storie Instagram il post del marito. Avvisando così anche i suoi 18,2 Milioni di follower dell’appuntamento.

La loro foto nudi e un breve video di backstage in cui scherzano goliardicamente Fedez e Luis ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Hanno invaso i post con centinaia di commenti eccitati e divertenti. Fedez, nei panni di un presentatore in erba, che con umiltà annuncia di avere a che fare col controllo di due dei suoi punti deboli, ossia l’imbarazzo e la parlantina. Due punti deboli (così descritti dal rapper) che noi crediamo siano anche i suoi punti di forza. Doti hanno spinto milioni di ragazze ad innamorarsi di lui ed altrettanti ragazzi ad identificarcisi. Il fatto che Fedez riesca ancora a farsi emozionare dalle “prime volte”, soprattutto volgendo uno sguardo al suo background di concerti, è sicuramente un tratto umano che ce lo fa amare ancora di più. A fargli da spalla in Muschio selvaggio troviamo Luis Sal. Lui al contrario di Fedez, ha impostato i propri contenuti, virali su YouTube, senza mai cercare di celare le proprie emozioni e i propri stati d’animo. Il suo bello si nasconde proprio dietro alla sua indecifrabilità. Grazie alle espressioni del viso non si riesce mai ad indagare se stia interpretato un personaggio o se sia al naturale. Luis nella prima puntata rimane un personaggio criptico, vedremo nelle prossime. Ad ogni modo un duo perfettamente funzionante, una macchina ben oliata e pronta a sfornare contenuti divertenti e nel contempo intelligenti.

