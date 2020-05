Il mitico Fedez ha approfittato dell’appuntamento di Chiara con l’estetista a domicilio, decidendo di sottoporti anche lui ad una bella manicure con tanto di nail art. Il rapper ha voluto seguire una delle mode più trendy fra gli uomini famosi, soprattutto artisti. Stiamo parlando di decorare le unghie con smalti e disegni particolari, la scelta di Fedez è ricaduta su una nail art dalle tonalità verdi: delle fiamme bordate di nero. La vera mossa di stile è stata coordinarsi alla sua amata Chiara Ferragni, entrambi infatti hanno una manicure impeccabile. Inutile raccontare quanto il cantane sia stato letteralmente sommerso da commenti bigotti e omofobi, perché un uomo con lo smalto è gay.

A casa di Fedez e Chiara ogni settimana ce n’è una

Voci di corridoio si sono inseguite veloci e inesorabili mormorando di una possibile dolce attesa di Chiara Ferragni, le fondamenta? Ammesso che molto spesso le chiacchiere son solo chiacchiere, in questo caso sono nate (a proposito) per un motivo ben preciso. L’influencer cremonese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui è immortalata una collana, ma non è un’accessorio qualsiasi poiché chiara l’ha fatta personalizzare. Una customizzazione davvero interessante e romantica, che veste bene i panni della Ferragni con il suo valore solido improntato sulla famiglia.

Attorno alla collana, l’imprenditrice digitale, ha fatto realizzare dei piccoli ritratti con tutti i componenti della sua famiglia, segnati visibilmente uno per uno. Tra i ciondoli ne compare uno in più sul quale vi è scritto “Future children”. A non sapere nulla di questa collana era proprio Fedez che, solo a casa nel pomeriggio, grazie a Twitter ha scoperto di cosa si stesse vociferando in giro per i social. La smentita da parte del cantante è arrivata puntuale: «Non sapevo niente di questa cosa, quindi grazie Twitter, davvero. Comunque no, ragazzi non è incinta. Credo si sia portata avanti, non è normale, non so perché lo faccia, davvero, non chiedetemi perché lo faccia, ma non è incita. Il future children penso che sia il bambino che verrà. O ipotesi due deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po’ sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente.»

Fedez: “Mi ha iniziato a seguire Jennifer Aniston e mette like a tutti i miei post!”