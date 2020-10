Fedez contro Eleonora Daniele in difesa della moglie Chiara Ferragni

Fedez contro Eleonora Daniele. Il motivo? Il rapper italiano ha preso le difese della moglie Chiara Ferragni riguardo alcune affermazioni espresse dalla stessa conduttrice Rai. In quanto, la nota influencer, secondo la presentatrice non abbia (secondo la sua opinione) detto mai nulla sul Coronavirus. Chiedendosi se «una così seguita non debba avere una responsabilità sociale». A quanto pare la nota conduttrice si è dovuta rassegnare all’evidenza dei fatti concreti e reali. «Cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie, durante questo periodo e per senso civico», ha risposto prontamente il marito Fedez, ricordando alla Daniele come Chiara Ferragni abbia dato vita (durante il periodo del lockdown) alla più grande raccolta fondi mai effettuata in Europa. Destinazione della raccolta «all’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese».

Lite social tra Eleonora Daniele e Fedez. Il noto rapper in difesa della moglie Chiara Ferragni

Fedez in difesa della moglie Chiara Ferragni, in attesa proprio in questo periodo del suo secondogenito (una bambina) e più bella e raggiante che mai. «Ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso», ha dovuto fare un passo indietro e scusarsi pubblicamente la nota conduttrice Rai Eleonora Daniele, facendo pubblica smentita di quanto detto in precedenza e cambiando l’opinione riguardo Chiara Ferragni e il Coronavirus. «Una così seguita dai ragazzi deve avere una responsabilità sociale». La Daniele è comunque sembrata al pubblico presente da casa e sui social network poco dispiaciuta per l’accaduto e di non averci messo (nonostante tutto) l’anima e il sentimento reale nelle scuse. Impressione, questa, confermata dall’apertura mercoledì del format tv (condotto dalla stessa Eleonora Daniele) Storie Italiane.

La nota conduttrice Rai invita il rapper ad abbassare i toni?

All’interno del suo programma Rai Storie Italiane la conduttrice è tornata a parlare e chiarire l’eventuale lite con i Ferragnez, rigirando un po’ anche la vicenda. A quanto pare Eleonora Daniele si è sentita “vittima” di «una sorta di bullismo, un fenomeno molto pericoloso di cui parliamo tantissimo e che combattiamo». «Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia». Toni indiretti per far tranquillizzare il noto rapper Fedez? Converrebbe ad entrambe le parti accettare e porre le proprie scuse ed evitare ogni eventuale provocazione. Come si suol dire: ” Uno a zero, palla al centro”.