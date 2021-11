Federica Pellegrini si sposa! La proposta (romanticissima) del suo Matteo e l’anello (lussuosissimo) di Tiffany

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. A dare l’annuncio la stessa campionessa su Instagram, con una foto inequivocabile. Lui inginocchiato con l’anello in mano per lei, lei sciolta in bacio, location intimissima di un balcone. Il post è stato corredato dalla scritta: “Io e te e tutto il mondo fuori” e accanto l’altrettanto eloquente #SI.

Federica Pellegrini matrimonio con Matteo Giunta: l’anello super lusso

Il compagno e allenatore sui suoi social ha confermato: “Sono un ‘ragazzo’ fortunato… (ha detto di sì)”, con una foto in cui l’ex nuotatore mostra l’anello di fidanzamento. Federica Pellegrini ha pubblicato il post intorno alle 23 del 30 ottobre, e in pochi minuti è stata travolta dai like e dai complimenti di amici e fan, letteralmente pazza di gioia per la notizia. Del resto, che Federica Pellegrini facesse sul serio lo aveva già fatto sapere tempo fa, quando si diceva pronta a diventare mamma e aveva ufficializzato il rapporto con Giunta. Una storia d’amore tenuta lontana dai riflettori per non farla entrare nel mondo “pettegolezzi”. Una storia fatta di “allenamento a ritmo serrato”, come lei stessa ha raccontato in alcune interviste. Ma una volta annunciato il ritiro, per Pellegrini è iniziata una nuova vita: nel frattempo il matrimonio e poi chissà.

Come riporta Fanpage: “I due hanno condiviso sui social alcuni dettagli della romantica proposta di matrimonio: lei in piedi sul balcone con una camicia trasparente e lingerie a vista, lui in ginocchio con la scatolina del fatidico anello ancora in mano. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: la scatolina verde acqua è sicuramente della famosa gioielleria Tiffany&Co., e il diamante ha un prezzo da capogiro. Potrebbe trattarsi di un True, uno degli ultimi modelli proposti dalla gioielleria, o di un Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento più famoso al mondo: in entrambi i casi il prezzo supera i 42mila euro”. Non vediamo l’ora di sbirciare le nozze di Federica Pellegrini!