Federe di seta, tutti i benefici per pelle e capelli. Provare per credere

Le celebrità li usano. Gli instagrammer li adorano. Gli stilisti li consigliano. Le federe di seta non sono nuove, ma negli ultimi due anni sembrano essere letteralmente di popolarità. Apprezzate dalle industrie della bellezza e del benessere garanzia di capelli lisci e lucenti e pelle elastica e senza rughe. Ma spieghiamo meglio la questione!

Nonostante Amy Fox, dermatologa certificata e professore associato specializzato in perdita di capelli presso l’Università del North Carolina, Chapel Hill’s School of Medicine, affermi che non ci siano prove effettive dei bevici delle federe in seta, noi siamo assolutamente pro. Non c’è pericolo nel provare le federe di seta, dice Pooja Sodha, dermatologo e direttore del George Washington Center for Laser and Cosmetic Dermatology. “Non c’è nulla di male nelle federe di seta e potrebbe esserci un vantaggio, ma non è il primo passo che dovremmo fare per il trattamento”, dice.

Federe di seta: benefici

La seta è l’unica fibra filamentosa presente in natura. Il che significa che i suoi fili sono continui e che non hanno bisogno di essere cuciti insieme. Le fibre che devono essere filate insieme per formare fili possono essere mescolate e trattate per essere più morbide. La seta di gelso, dal bozzolo del baco da seta Bombyx mori, è la seta commerciale più comune. “Non ha giunture ed è perfettamente liscio, il che gli conferisce quell’aspetto brillante e una consistenza morbida”, afferma Preeti Gopinath, direttore del programma tessile MFA e professore associato di tessuti presso la Parsons School of Design della New School di New York. La seta regola bene anche la temperatura e non assorbe molta umidità, dice Gopinath; queste proprietà sono le ragioni principali dei suoi presunti benefici di bellezza. Federe di seta sono forse il goal che aspettavamo?

Ciò che la seta fa – e non fa – per i capelli

I benefici di una federa di seta sono più evidenti per i capelli, dicono gli esperti, perché la seta può aiutare i capelli a trattenere l’umidità dai prodotti e dagli oli naturali e ridurre l’attrito che potrebbe causare grovigli e rotture. È particolarmente vantaggioso per i capelli ricci o naturali, che non trattengono l’umidità dei capelli lisci ed è più incline alla rottura, afferma Misty Eleryan, un collega di chirurgia micrografica e oncologia dermatologica presso il Ronald Reagan UCLA Medical Center. “È tutto un effetto domino: se la seta o il raso non assorbono quell’umidità, i tuoi capelli rimangono idratati e i tuoi capelli non sono così inclini a rompersi”.