Il Faux Bob è l’acconciatura scelta per splendere durante queste feste. Uno dei tagli più iconici di sempre è il Bob, o caschetto. Corto, pulito ed elegante. Ma per quanto una donna possa essere attirata da un nuovo hairstyle e voler dare una svolta al proprio look, non sempre potrebbe essere disposta a rinunciare alla sua lunga chioma. O perlomeno, non in modo permanente. Ma sappiamo che in ogni donna ad un certo punto della propria vita piomba in testa come un fulmine a ciel sereno l’idea, anzi l’esigenza, di dover cambiare il proprio hairstyle.

Se la scelta di cambiare colore della chioma può fare la differenza, ben più maggiore sarà il cambiamento quando si decide di tagliare. E seppur i capelli ricrescono, anche se ci vuole del tempo, non tutte sono così coraggiose da prendere una decisione tanto drastica e decisiva. Vediamo quindi la soluzione che offre un Faux Bob per sfoggiare una nuova acconciatura in queste feste ormai alle porte.

Faux Bob, il compromesso che permette di sfoggiare un taglio corto senza rinunciare alla propria lunga chioma

Per chi è abituata a portare una lunga chioma di capelli, vedersi improvvisamente con un taglio corto e sbarazzino può essere davvero una svolta. Il capello corto dona leggerezza e vitalità, sopratutto se su un capello mosso e ricco di giochi di colore. Ma, come insita ad ogni cosa, anche un taglio di capelli abbastanza corto ha i suoi contro. Non permette infatti di potersi sbizzarrire con acconciature esclusive di una lunga chioma, come una bella treccia centrale o semplicemente un elegantissimo chignon basso.

E’ da questo connubio, ovvero voglia di cambiamento e di volersi sentire diversa senza dire addio per sempre alla propria chioma, che nasce il Faux Bob. Il Faux Bob infatti è ideale per chi, in queste feste o per occasioni importanti, ha voglia di sfoggiare un acconciatura diversa ed un look inaspettato. La bellezza di presentarsi ad un evento con una taglio corto ed innovativo ma una volta tornate a casa smontare tutto, sciogliersi la coda ed addormentarsi tra i propri lunghi capelli. E’ questo quello che succede a chi decide di farsi questa dolce capigliatura.

I passaggi per realizzare un Faux Bob sono pochi e semplici. E’ sempre meglio affidarsi ad un parrucchiere ma vediamo comunque brevemente in cosa consiste.

Prima di tutto è necessario legare i capelli in maniera morbida. Avvolgere su sé stessa la treccia, o coda, in maniera tale da farla finire sotto la massa di capelli più esterna. Prendere delle forcine (precisamente da cignon, con apertura larga) finché la treccia non si regge senza alcun supporto manuale. A questo punto, non resta che sistemare la pettinatura distendendo la parte esterna della chioma, in maniera tale da coprire il rigonfiamento provocato dalla presenza della treccia avvolta.

L’eleganza del Faux Bob

L’eleganza sta alla base di questa capigliatura. Grazie anche all’aiuto di accessori semplici ma efficaci o di effetti ondulati dei capelli, il risultato può essere davvero strepitoso. Questa tendenza del finto taglio è arrivata persino fin tra le fila della Corona, portatrice della capigliatura proprio Kate Middleton, qualche anno fa.

Con il Faux Bob si può osare davvero, ottenendo l’effetto sia di un caschetto dalla lunghezza corta sia media, ma non solo. Si può giocare anche con i capelli, ottenendo risultati assai diversi se l’acconciatura viene fatta su un liscio piuttosto che su un mosso. L’esito, in qualsiasi caso è sorprendentemente elegante. Per non parlare dell’effetto anni ’20 che si può ottenere. Grazie alla tecnica finger waves che consiste nel simulare un movimento ondulato dei capelli, per ottenere uno stupefacente stile retrò. Il Faux Bob è in grado di dare un’altra vera e propria versione di te!