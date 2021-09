Erika Mattina rappresenterà l’Italia alla finale di Miss Mondo che si terrà il 26 settembre. La giovane ragazza lombarda da anni è vittima di commenti e offese omofobe sui social. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Chi è Erika, finalista a Miss Mondo

Erika Mattina è una ragazza di 24 anni nata a Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza. La giovane vanta una laurea triennale in giurisprudenza, più precisamente in scienze dei servizi giuridici presso l’Università Bicocca di Milano. La bellissima Erika Mattina inizia a partecipare a concorsi di bellezza fin da piccola fino ad arrivare a Miss Mondo. Infatti la Mattina rappresenterà l’Italia alla finale della commozione mondiale che si terrà il 26 settembre.

Erika, Martina, Miss Mondo e l’omofobia

Erika ha una splendida relazione con Martina Tammaro e purtroppo da molto tempo la coppia è vittima di commenti omofobi. Le due ragazze stanche di essere mortificate in pubblico e sui social hanno deciso di aprire una pagina Instragam intitolata: “Le perle degli omofobi”. In questa pagina le due ragazze raccontano com’è la vita di una giovane coppia lesbica oggi giorno. Come tutti, pubblicano pensieri d’amore, foto delle vacanze e alcuni attimi di vita. Ma per loro non c’è proprio tregua. Sotto ad ogni foto ci sono miriadi di commenti omofobi e pieni d’odio. Per citarne alcuni: «resta il fatto che sei passata perché sei gay» – «sono più tutelati i ghei che le persone normali» – «come fa una lesbica dichiara a passare le selezioni per miss mondo?» – «pregherò la vostra morte».

Il messaggio d’amore di Martina per Erika

Martina Tammaro, la compagna di Erika Mattina , pubblica un post sui social dedicandolo alla finalista di Miss Mondo e scrive: «Nonostante gli insulti e le critiche che stai ricevendo io ci tengo a dirti di quanto io sia fiera di te. Non ascoltare la gente che dice le cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali!»