Emma Watson, 31 anni, associata da sempre e per sempre all’iconica figura di Hermione Grainger sale sul palco per i BAFTA, British Academy Film Awards. Durante il suo discorso sono scappate a lei e all’attrice Rebel Wilson alcune battute sottili dirette proprio a JK Rowling. Ecco cosa è successo.

Emma Watson BAFTA

JK Rowling e i commenti transfobici

L’autrice dei famosi libri della saga di Harry Potter, JK Rowling, 56 anni, è stata ampiamente criticata per i suoi commenti controversi sulla comunità trans. Infatti, il dramma si è svolto quando la Rowling condivide pubblicamente la sua disapprovazione per una certa terminologia transgender. Nel giugno 2020, la scrittrice su Twitter condivide con i suoi 14 milioni di follower di avere un problema con il termine “persone che hanno le mestruazioni” utilizzato invece di “donne”. La Rowling confessa che i suoi problemi derivavano dall’essere una sopravvissuta ad abusi.

Mesi dopo, il dibattito è riemerso quando è stato rivelato che il cattivo nell’ultimo libro della Rowling Troubled blood, era un serial killer maschio che indossa un cappotto e una parrucca da donna quando uccide le sue vittime. La Rowling, che ha pubblicato il romanzo poliziesco con lo pseudonimo di Robert Galbraith, è stata nuovamente criticata dalle accuse di transfobia.

Emma Watson: «Sono qui per tutte le streghe»

Emma Watson è stata accusata di aver usato il suo breve momento sul palco ai BAFTA film Awards per criticare apparentemente l’autrice di Harry Potter JK Rowling sulla sua posizione sui problemi transgender. L’attrice sembrava prendere di mira l’autrice quando ha presentato un premio durante la cerimonia di ieri sera alla Royal Albert Hall. La presentatrice Rebel Wilson annuncia la star sul palco dicendo: «Qui per presentare il prossimo premio c’è Emma Watson. Si definisce femminista, ma sappiamo tutti che è una strega». La Watson ha quindi sottolineato: «Sono qui per tutte le streghe» – un apparente cenno alle precedenti dichiarazioni della signora Rowling sulle questioni transgender e alle sue recenti critiche al leader laburista Sir Keir Starmer per aver affermato che “le donne trans sono donne”.