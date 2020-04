In un nuovo post condiviso su Instagram (@emrata), la supermodella Emily Ratajkowski si è mostrata in intimità con il proprio dolce maritino, Sebastian Bear-McClard. Sicuramente fra le sue attività preferite da quarantena. Sebastian Bear-McClard è nato a New York il 27 marzo del 1987.

Matrimonio e marito top secret, shsssss!

Attore e produttore cinematografico. è una persona molto riservata, che tiene particolarmente alla propria privacy. Sotto questo punto di vista si può dire che sia agli antipodi rispetto alla moglie Emily Ratajkowski. Poche, dunque, le informazioni sul suo passato, al punto di non sapere che studi abbia intrapreso prima di cimentarsi nel mondo del lavoro. Il matrimonio con Emily Ratajkowski è stato celebrato il 23 febbraio 2018, nella città di New York. Una celebrazione semplice, a cui hanno presenziato pochi amici. Presenti per testimoniare l’amore scoppiato d’improvviso fra Emily e Sebastian, la cui frequentazione, ricordiamolo, aveva avuto inizio soltanto poche settimane prima. Soltanto a gennaio 2018 aveva avuto termine la storia con il fidanzato Jeff Magid, mentre Emily veniva fotografata dai paparazzi insieme a Sebastian Bear-McClard proprio nel periodo di San Valentino.. La notizia del matrimonio è stata data ai fan via social. La modella si è limitata a pubblicare una foto in bianco e nero con suo marito, aggiungendo nel post il simbolo delle fedi. Emily non ha voluto fare le cose in grande, nonostante lo sfarzoso stile di vita che conduce. Cerimonia semplice e informale, senza avere indosso il tradizionale abito bianco.

La 28enne, nata a Londra ma cresciuta a San Diego, ha condiviso un elenco delle 4 cose che ha letto / ascoltato / guardato in questi giorni. Spera che condividendo la sua personale lista sui social media, possa consigliare anche altre persone che non sanno come impiegare il tempo. Ecco dunque “le 4 cose che ho letto / ascoltato / guardato” di Emily Ratajkowski.

Letture, musica e serie tv

1️⃣ Tutto sull’amore: Il mio amico mi ha consigliato questo libro ed è arrivato giusto in tempo per la quarantena. Hooks offre uno sguardo completo su qualcosa che la nostra società tiene in grande considerazione e contemporaneamente avvolge nel mistero. Definisce l’amore nel primo capitolo come “la volontà di estendere se stessi allo scopo di alimentare la propria o la crescita spirituale di un altro”. Con capitoli come “Giustizia: lezioni d’amore infantili” e “Valori: Living by a Love Ethic”, ti ritroverai a pensare all’amore, all’amore per sé stessi e al pensiero positivo in modi completamente nuovi e stimolanti. Quale momento migliore per dare uno sguardo nuovo all’amore? Come Cuomo ci ha ricordato la scorsa settimana: “E alla fine della giornata, i miei amici, anche se è una lunga giornata, e questa è una lunga giornata, l’amore vince. Sempre. E vincerà di nuovo attraverso questo virus.“

2️⃣ Un altro libro conciso (anche se denso) e filosofico che sto leggendo è La vita di Martin Hagglund. Hagglund si concentra sul valore del tempo e sul potere che abbiamo in ciò che abbiamo scelto di fare con esso. Sostiene che la quantità limitata di tempo che abbiamo in questa vita è ciò che dà lo scopo della vita. In un momento in cui molti di noi hanno più tempo a disposizione e meno cose che ci distraggono, questa è una buona lettura per offrire prospettiva e scopo.

3️⃣ Music! Questa mattina mi sono ricordata di una band che amavo al liceo: Electrelane. Li ho ascoltati tutto il giorno. I miei brani preferiti sono Saturday, Birds e The Greater Times. Electrelane mi fa venire voglia di alzarmi e ballare ma in modo gentile.

4️⃣ Pen15. Ho visto l’intera serie quando è uscito per la prima volta, ma ho trovato davvero bello riguardare le ultime 2 settimane. È istericamente divertente e serve a ricordare quanto siano piccoli i nostri mondi quando siamo in isolamento e quanto siano reali le emozioni e le esperienze a quell’età. Ti sei sentito all’inferno alle medie? L’hai superato e puoi persino riderci su adesso!