In un nuovo post condiviso su Instagram (@emrata), si può ammirare la super modella Emily Ratajkowski distesa sul letto, a pancia in giù in una mise vedo-non-vedo piuttosto sensuale. Attentamente osservata da quello che da un anno a questa parte è il suo migliore amico, Colombo!

Già nelle scorse settimane Emily aveva postato altri scatti in compagnia di Colombo uno in cui ironizzava sul fatto che lui fosse ormai esausto di ricevere le sue coccole. Riferendosi alla situazione di noia dettata dalla quarantena. Emily risulterà sicuramente in buona compagnia, perché con ogni probabilità tutti coloro che hanno la fortuna di avere un animaletto peloso in casa, in questo periodo lo staranno assillando oltremodo.

Colombo, oltretutto, sembra ben contento di fare la guardia ad uno di quelli che al momento viene considerato uno dei più belli e famosi fondoschiena nel mondo della moda e sul web. Chiamalo scemo! Già, perché Emily Ratajkowski ha proprio un fisico fenomenale, invidiato da tante donne “normali”. Ma sembra non sia tutto nella vita, anzi. La supermodella di recente ha combattuto contro una grande depressione e ha parlato della sua esperienza proprio su Instagram. La 28enne, nata a Londra ma cresciuta a San Diego, ha condiviso un elenco delle lezioni apprese nella vita che l’hanno aiutata a sentirsi meglio. Ha quindi condiviso il suo taccuino personale sul suo profilo, con l’obiettivo di aiutare quante più persone possibile che come lei soffrono di depressione.

Emily Ratajkowski: “Cose che ho imparato nel 2019“

1 La vera soddisfazione arriva dopo un duro e paziente lavoro.

2 Non puoi controllare le percezioni delle altre persone, quindi non lasciare che le loro percezioni dettino la tua vita o chi sei.

3 I tuoi sentimenti sono sempre giustificati e dovrebbero essere onorati. Ciò non significa che siano reali.

4 Le cose che gli altri vedono come successi non saranno sempre le stesse di quelle che ti rendono davvero felice.

5 Sii curioso di te stesso e degli altri piuttosto che giudicare.

6 Amare significa rinunciare al controllo. Questo è il modo in cui puoi ricevere l’amore, questo è il modo in cui puoi darlo.

7 Il mondo è completamente ingiusto, ma non è una scusa.

8 Raccontare la tua storia è liberatorio.

9 Non aver mai paura di fare domande. Non esistono persone stupide o intelligenti, ma solo quelle che vogliono essere curiose e quelle che non lo sono.

10 Non importa quanto li ami, proteggere le persone da quanto ti hanno fatto del male sarà sempre un grande costo per te.

11 La pazienza è una bella meditazione.

12 Ridere di te stesso è tutto.

13 Essere veramente presenti richiede diligenza e cura.

14 Le persone nella tua vita che ti amano sono un dono meraviglioso; trattali come tali.

15 La vita passa troppo velocemente per avere paura di sbagliare.