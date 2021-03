La nostra bellissima Emily Ratajkowski è incinta e bella come non lo è mai stata. Poche settimane fa la supermodella ha condiviso per i suoi follower di Instagram due scatti potentissimi, allo specchio completamente senza veli. Una vera dea, così come anche lei ama definirsi: “A volte mi sento come Winnie the Pooh in forma umana, altre volte come una dea della fertilità con un sedere juicy. In questo scatto di pochi giorni fa, sicuramente più la seconda. Ad ogni modo, so che mi mancheranno questo pancione e quei calci molto presto”.

Emily Ratajkowski, in posa col pancione. Sexy come una dea, glam come sempre

Emily Ratajkowski è una vera beltà anche in versione futura mamma. Nei giorni scorsi la modella ha condiviso su Instagram un paio di scatti che ce la mostrano a figura intera durante la notte newyorkese. Pancione in mostra, abiti super aderenti in total black e capelli scompigliati. Non è possibile essere più sexy di così. La bellissima modella 30enne e per la sua dolce metà Sebastian Bear-McClard, sposato a New York nel 2018, è il primo figlio. “Sono troppo onorata per sciorinare false nozioni di controllo. Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. Ma sono sorprendentemente indifferente. Invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia”.

Insomma, quella di Emily Ratajkowski è una lezione di vita, saggia più che mai. In un mondo che gira talvolta troppo velocemente, sapere che una supermodella come lei non senta preoccupazioni in merito alla trasformazione che attraversa e subirà il proprio corpo, fa rasserenare un po’ tutti gli animi. Per non parlare poi del fatto di non voler conoscere il sesso del futuro bebè, ancora un mistero per noi quanto per i neo genitori. Che classe, Emily!