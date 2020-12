Emily Ratajkowski è un’icona di moda e di bellezza contemporanea. Super sensuale e seducente anche durante la sua gravidanza. Emrata (suo pseudonimo) ha festeggiato il sesto mese di gravidanza “a gran voce” attraverso uno scatto decisamente dirompente e sensazionale dedicato ai suoi numerosissimi fan e follower che la seguono in ogni suo post sulla piattaforma social Instagram. La futura mamma ha infatti mostrato ai suoi amorevoli seguaci il suo generoso decolleté. Il tutto esplosivo ed appena coperto dal reggiseno nero di un bikini. Impossibile non restare senza parole. La sua prorompente sensualità parla da sola. “Sei mesi” ha scritto nella didascalia del post.

Il post di Emily Ratajkowski ha conquistato oltre 700mila like nelle prime 4 ore

Una reginetta di Instagram, l’icona senza tempo Emily Ratajkowski. La top model, imprenditrice, attivista ed attrice statunitense vanta più di 26 milioni di follower su Instagram. Il risultato dell’immagine con in mostra il suo fantastico decolleté? Oltre 700mila like nelle prime 4 ore. “Al nono esplodono” ,“Hai inquadrato il punto sbagliato”, “Che forme”, “Super”, “Guarda che belle gemelle!” sono stati i goliardici commenti dei suoi follower. Che sia una delle donne più desiderate del Pianeta è innegabile. Emily Ratajkowski è finalmente entrata nel nono mese di gravidanza e il suo famoso addome scolpito ha dato spazio ad un bel pancione. Anche il resto del suo corpo da sogno appare più morbido e formoso del solito. Le sue desideratissime curve sembrano decisamente più abbondanti per il piacere dei milioni di ammiratori.

Il vero protagonista del profilo Instagram della modella è indubbiamente il suo grande pancione. Sarà maschio o femmina?

Il sesso del bambino si scoprirà solamente dal momento della nascita. Per ora, il vero protagonista del profilo Instagram della modella è indubbiamente il suo grande pancione che diventa sempre più grande di giorno in giorno. Un nuovo fascino unico e particolare avvolge la bellezza senza tempo della modella. La sua sconfinata avvenenza risulta ancora più prorompente di prima ed è un fatto chiaro ed evidente. Sono già passati due anni dal giorno in cui Emily Ratajkowski e il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard sono convolati a nozze in gran segreto.

La notizia era stata resa pubblica ai mass media solo in seguito. Lontano dai riflettori. Nonostante la celebrità che avvolge e circonda Emily Ratajkowski. Il vivere quotidiano che assapora con l’adorato marito sembra quello di molte persone comuni. Al di là della fama e del glamour del mondo della moda e dello spettacolo. Emrata e suo marito amano vivere la propria routine in grande pace e tranquillità. Le giornate di relax casalingo e le passeggiate con il cane Colombo rappresentano la maggioranza delle loro pubblicazioni social.