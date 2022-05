Emily Ratajkowski vende la sua casa ad Echo Park. La modella e moglie di Sebastian Bear-McClard ad un anno dalla nascita del loro primo figlio decidono di allargarsi vendendo la loro immensa villa a Los Angeles.

Sono passati quattro anni da quando la modella, attrice e autrice Emily Ratajkowski ha sposato il produttore Sebastian Bear-McClard. Come ogni matrimonio vuole successivamente i due decidono di comprare la loro prima casa insieme. Si tratta di una villa con tre camere da letto e tre bagni, che si trova nel quartiere Echo Park di East Los Angeles. Costo iniziale per Elimy è stato di 2 milioni di dollari nel 2018. Ora, un anno dopo che Ratajkowski e Bear-McClard hanno accolto il loro primo figlio, hanno messo in vendita il posto per 2,2 milioni di dollari.

Com’è fatta la casa di Emily?

La casa di Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard è caratterizzata da due strutture a pilastri e travi. La prima delle quali nasce nel 1946, mentre la seconda, più grande, risale al 1963. Entrambe presentano ancora uno stile decisamente risalente a metà secolo. Con soffitti a cassettoni in legno nella zona giorno e soffitti a vista travi in ​​legno nella casa degli ospiti. Anche se i bagni, la cucina e gli infissi sono stati aggiornati secondo standard moderni, il risultato è comunque molto particolare. Lo spazio abitativo e la cucina della casa principale sono inondati di luce e in gran parte a doppia altezza.

Un ulteriore spazio abitativo simile a un soppalco si trova al piano superiore che si affaccia sul piano terra e conduce alla camera degli ospiti e al bagno di accompagnamento. Situata al primo piano, anche la suite principale che, gode di soffitti alti, oltre a un ampio bagno privato con doppio lavabo e accesso diretto allo spazio esterno.

All’esterno, troviamo un ampio ponte che collega la camera da letto, lo spazio abitativo e la guest house e offre una zona pranzo esterna coperta. Le scale conducono al resto del cortile, che comprende due ulteriori aree salotto distinte e una vasca idromassaggio e un pozzo del fuoco in un angolo appartato.