La supermodella Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard hanno dato alla luce il loro primo pargolo, Sylvester Apollo Bear. Il loro attesissimo baby è nato lunedì 8 marzo, ma i genitori lo hanno annunciato solo ieri, giovedì 11, su Instagram, attorno alle 21 (ora italiana). ha scritto la top da 27,1 milioni di follower. sui social sono arrivate le congratulazioni anche da Bella Hadid, Chiara Ferragni e Elsa Hosk.

Tutto sul suo primo bebè di Emily Ratajkowski: nome e significato, sesso, data di nascita

ING “Sylvester Apollo Bear has joined us earth side. Sly arrived 3/8/21 on the most surreal, beautiful, and love-filled morning of my life.”

ITA “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita.”

Sylvester Apollo riporta alla mente Sylvester Stallone, e Apollo (Creed), pugile che sfida il personaggio interpretato da lui nel primo film della saga di Rocky. Mentre qualche altro follower di Emili Ratajkowski ipotizza un omaggio alla divinità antica del sole. Ma anche il terzo nome, ‘Bear’, è da indagare. Bear è infatti il cognome materno del marito di Emily ma anche il nome della nonna di Sebastian.

Emily Ratajkowski aveva confessato di essere incinta in un’intervista per Vogue America, a ottobre 2020, annunciando anche di non volere rivelare il sesso del suo primo bebè. “Non rivelerò il sesso del mio bambino perché mi piace l’idea di imporre a mio figlio il minor numero possibile di stereotipi di genere”, ha annunciato a Vogue la supermodella 29enne. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre ‘Vorresti un maschietto o una femminuccia?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni…. Tutti ridono. Ma la verità è che non abbiamo idea di chi stia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? E neppure sappiamo come cambieranno le nostre vite. Questo è un concetto meraviglioso e terrificante, che ci rende impotenti e umili”. Tante congratulazioni Emily Ratajkowski!