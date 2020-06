Dopo le foto in bikini e abbigliamento casual dei giorni scorsi, Emily Ratajkowski ha deciso di riportare alla normalità il suo feed di Instagram (a proposito –> @emrata). Quale modo migliore se non postando dei nuovi scatti sensuali? La modella statunitense ha condiviso con noi alcune foto piuttosto sexy che rivelano il cambiamento drastico: Emily si è fatta bionda ed è bella, bella da impazzire! Da pochissimi giorni gli scatti si susseguono copiosi, mostrando una Emily davvero fiera della sua nuova, lucente, chioma. Davvero un bel vedere, sia in bikini che vestita, guardiamo bene ogni foto e studiamo tutte le sue sfumature dorate…

Emily Ratajkowski: “Cose che ho imparato nella vita“

1 La vera soddisfazione arriva dopo un duro e paziente lavoro.

2 Non puoi controllare le percezioni delle altre persone, quindi non lasciare che le loro percezioni dettino la tua vita o chi sei.

3 I tuoi sentimenti sono sempre giustificati e dovrebbero essere onorati. Ciò non significa che siano reali.

4 Le cose che gli altri vedono come successi non saranno sempre le stesse di quelle che ti rendono davvero felice.

5 Sii curioso di te stesso e degli altri piuttosto che giudicare.

6 Amare significa rinunciare al controllo. Questo è il modo in cui puoi ricevere l’amore, questo è il modo in cui puoi darlo.

7 Il mondo è completamente ingiusto, ma non è una scusa.

8 Raccontare la tua storia è liberatorio.

9 Non aver mai paura di fare domande. Non esistono persone stupide o intelligenti, ma solo quelle che vogliono essere curiose e quelle che non lo sono.

10 Non importa quanto li ami, proteggere le persone da quanto ti hanno fatto del male sarà sempre un grande costo per te.

11 La pazienza è una bella meditazione.

12 Ridere di te stesso è tutto.

13 Essere veramente presenti richiede diligenza e cura.

14 Le persone nella tua vita che ti amano sono un dono meraviglioso; trattali come tali.

15 La vita passa troppo velocemente per avere paura di sbagliare.

Emily Ratajkowski Instagram: il marito segreto, lo scatto sul letto