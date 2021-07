Con un patrimonio netto di ben 167 miliardi di dollari, Elon Musk è la seconda persona più ricca al mondo, secondo il magazine Bloomberg Billionaire Index. Accanto solo a Jeff Bezos, presidente e amministratore di Amazon. Si mormora che la ricchezza del CEO di Tesla sia aumentata di ben 100 miliardi di dollari solo nell’ultimo anno. Ma la vera cosa stupefacente è un’altra.

Elon Musk vive in un monolocale di 37 mq. Il prezzo?! Non è quello che pensate

Come ha dichiarato lo stesso Elon Musk a Die Welt: “Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”. E a quanto pare non era così per dire. Il miliardario vive infatti in un prefabbricato in affitto del valore di 50 mila dollari, grande soltanto 37 metri quadri. Sì. Beh, d’altronde desideriamo tutti stare vicini agli affetti più importanti! Elon Musk infatti la casa l’ha affittata da Space X (il suo affetto più importante), la sua società. La casa, che prende il nome di ‘Casita’, si trova accanto alla base di Boca Chica, in Texas.

Progettata e realizzata da Boxbl: Casita si installa in un giorno, è modulare e pieghevole. E racchiude tutti gli ambienti in uno unico. Elon Musk, il uomo più ricco del mondo vive in un monolocale. Certo, ha ancora la villa di Crystal Springs Road a Hillsborough, San Francisco. Poi sicuramente fidanzata e figlio saranno sistemati in un luogo diverso da “Casita”… Non che a Musk non piaccia la convivenza, ma lì nonni sarebbe proprio spazio.