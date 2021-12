Elon Musk ha detto addio alla sua casa di 47 mq, preferendo una villa pazzesca in Texas

Elon Musk è la seconda persona più ricca al mondo, secondo solo a Jeff Bezos, presidente e amministratore di Amazon. Tempo fa aveva fatto un sacco di scalpore la sua questione abitativa. Difatti il multimiliardario pare vivesse in un monolocale, dal nome Casita, di soli 37 mq. Ma c’è una polemica in atto e il magnate sembra proprio che nascondesse un segreto.

La possibilità che l’eccentrico miliardario Elon Musk viva o possieda proprietà ad Austin è stata oggetto di dibattito e voci, da quando il capo di Tesla e SpaceX ha dichiarato per la prima volta di essersi trasferito in Texas nel 2020. Ma mentre Musk si è dichiarato con orgoglio un residente dello Stato di Lone Star, è stato molto meno chiaro se potesse essere anche un residente del Texas centrale. Secondo un rapporto del Wall Street Journal di mercoledì, il miliardario ha vissuto per gran parte dell’ultimo anno in una villa sul lago di Austin di proprietà di un amico di lunga data e ha anche fatto acquisti immobiliari per sé sempre ad Austin. Quindi niente più monolocale?

Elon Musk casa sua non è più un monolocale di 47 mq

Eppure poco tempo fa lo stesso Elon Musk aveva dichiarato a Die Welt: “Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”. E a quanto pare non era così per dire. Il miliardario sembrava si fosse infatti trasferito in un prefabbricato in affitto del valore di 50 mila dollari, grande soltanto 37 metri quadri. Sì. Beh, d’altronde desideriamo tutti stare vicini agli affetti più importanti! Elon Musk infatti la casa l’ha affittata da Space X (il suo affetto più importante), la sua società. La casa, che prende il nome di ‘Casita’, si trova accanto alla base di Boca Chica, in Texas. Quale sarà la verità?