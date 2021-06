Elodie è stata avvistata a Milano con un super look. Tutta vestita di bianco con delle belle scarpette rosse, intenta a fare shopping nel quadrilatero della moda. Tra le mani la bellissima cantante stringeva un secchiello Virtus by Versace e ai piedi sabato in camoscio dal tacco alto chunky di Sergio Rossi. Una bellissima manicure gialla, occhiali da sole Blumarine e capelli raccolti in una lunga coda liscia.

Elodie, lo shopping di lusso per le vie di Milano: quanto ha speso da Roger Vivier

Tanti sguardi alle vetrine, fino a scegliere quella preferita: Elodie è entrata nella boutique di Roger Vivier. I suoi acquisti non sono di certo un mistero, la bellissima Guaranà ha pubblicato tutto sui social. Un paio di leziosi sandali lilla pace-up, con fiorellini gioiello, prezzati 1.500 euro. In abbinata una pochette in raso, con fibbia di cristalli, in vendita a 1.200 euro. Insomma, lo shopping dei sogni Elodie se lo merita eccome e noi non possiamo far altro che invidiarla!

Elodie è fidanzata con il cantante Marracash: “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita – confida oggi la 30enne romana – Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono inamorata persa di lui come essere umano – risponde lei – Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.