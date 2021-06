La Puglia è una delle mete più desiderate per le vacanze estive. Sia per gli italiani per per i turisti che provengono da paesi esteri. Famosa per la sua semplicità nel cibo e nell’atmosfera questa regione può però anche offrire strutture degne di un Luxury Resort a cinque stelle. Ecco tre esempi.

Hotel Canne Bianche sul mare della Puglia per le vacanze

Lungo la costa adriatica pugliese tra Bari e Brindisi, le sorprese attendono alla fine di stretti vicoli e tornanti paludosi. Una gemma nascosta è l’Hotel Canne Bianche, una struttura a cinque stelle a conduzione familiare, che è uno dei pochi hotel effettivamente sulla spiaggia. Il raffinato edificio imbiancato è incastonato tra ulivi e palme: in una giornata estiva, il fresco delle spesse mura e dei portici ombreggiati ci chiamava fuori dal caldo.

I layout e le posizioni delle camere e delle suite offrono una varietà di scelte. Abbondano gli accenti decorativi pugliesi, in particolare i pumi in ceramica, i simboli di buona fortuna a forma di bocciolo da queste parti. La famosa pietra pugliese è nota per la sua consistenza e il suo bagliore caldo. La Master Suite 119 al piano terra di 430 piedi quadrati è nascosta, con il suo giardino con pareti in pietra e la piscina per bambini. C’è un soggiorno separato con divano letto, vasca idromassaggio, cabina doccia e camera da letto matrimoniale.

Villa Silva

Questa grande villa con otto camere da letto offre splendide viste sulla costa adriatica ed è decorata con fascino pugliese. Villa Silva è perfetta per famiglie o grandi feste in cerca di una fuga rurale.

Adagiata su una collina a metà strada tra Fasano e Locorontondo, Villa Silva è un ottimo punto da cui esplorare la variegata costa adriatica della Puglia. Savelletri, la spiaggia più vicina, è a soli 15 minuti di auto e la sua topografia rocciosa e le calette sabbiose sono un piacere da esplorare. A mezz’ora di macchina si trovano anche spiagge più vivaci e luoghi rurali più appartati.

La villa è suddivisa in tre ambienti separati: ogni piano ha una camera matrimoniale e con la propria cucina, bagno e camera secondaria con letti singoli o tripli (otto camere in totale), che la rendono ideale per più famiglie. Una zona pranzo esterna al primo piano offre un’eccellente sala da pranzo comune. Ci sono anche altre tre aree salotto all’aperto in tutta la proprietà, ideali per leggere, rilassarsi, mangiare o semplicemente godersi la vista meravigliosa.

Vacanze in Puglia: Masseria Pettolecchia

Antica residenza di campagna della nobile famiglia Palmieri, Masseria Pettolecchia, La Residenza risale al 1800. Come molte delle masserie tradizionali di questa parte della Puglia, era caduta in rovina prima di essere acquistata da un ricco imprenditore e restaurata meticolosamente e con simpatia. La struttura originale è stata pulita e riparata, ed è stata aggiunta un’estensione utilizzando tecniche di costruzione tradizionali e materiali locali. Nell’edificio originale, cinque camere da letto con bagno privato conservano caratteristiche d’epoca come soffitti a volta di cinque metri e caminetti in pietra, mentre una moderna cucina al centro della villa offre comfort più high-tech.