“Che bellaaa”, questo il commento della cantante Noemi alla foto pazzesca di Elodie. E come darle torto. La star di Andromeda e Guarana piace a tutti, grandi, piccini, donne e uomini, indistintamente. Una volta portata a casa la vittoria del talent mariano Amici, la cantante non si è più fermata.

Elodie, la foto social fa BOOM: capelli e top fanno tendenza. Impossibile non imitarla

Tantissime hit di successo, numerose le collaborazioni che l’hanno votata tra i preferiti del pubblico, fino a quello che molti hanno definito uno dei punti più alti in una carriera artistica: la co conduzione di Sanremo. Nella foto pubblicata su Instagram, che è scoppiata di like e commenti, Elodie mostra un capello morbido che scende delicatamente sulla spalla destra, lasciando scoperto il bellissimo decolleté. Con un top microscopico, che ci metterà pochissimo a fare tendenza, la scollatura in mostra è davvero pazzesca. A completare il look sofisticato della giovane, un paio di occhiali da vista che le danno un tocco di classe misto a femminilità pura. Un sacco stile professoressa sexy.

Elodie è fidanzata con il cantante Marracash: “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita – confida oggi la 30enne romana Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono inamorata persa di lui come essere umano – risponde lei – Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme. Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti – ha dichiarato ancora tempo fa – Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al ‘dovere’ Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa”.