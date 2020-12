“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono una persona trans e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere queste parole e di essere qui. Di aver raggiunto questo punto della mia vita”. È questo l’incipit del lungo messaggio di Ellen Page, la star di Juno e della serie tv Umbrella Academy, che si mostra al mondo per la prima volta come Elliot Page.

Elliot Page è canadese, ha 33 anni, e sei anni fa aveva fatto il proprio comingout come ragazza lesbica. Da poche ore ha annunciato la sua identità di genere in quanto trans non binario, ossia né maschio né femmina. Elliot Page ha inoltre specificato la sua preferenza nei confronti dei pronomi “he/they”, lui e loro. Nel lungo post condiviso su Instagram Elliot Page ha chiesto pazienza al suo pubblico. “La mia gioia è reale, ma è anche fragile. La verità è che, nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi ho, ho anche paura. Ho paura dell’invasività, dell’odio, degli ‘scherzi’ e della violenza. Per essere chiari, non sto cercando di smorzare un momento gioioso e che celebro, ma voglio affrontare il quadro completo. Le statistiche sono sbalorditive. La discriminazione nei confronti delle persone trans è diffusa, insidiosa e crudele, con conseguenze orribili. Solo nel 2020 è stato riferito che almeno 40 persone transgender sono state uccise, la maggior parte delle quali erano donne trans nere e Latinx” aggiunge Elliot Page.

Con una critica poco velata verso i tentativi ‘dei leader politici’ di criminalizzare l’assistenza sanitaria alle persone transgender (rivolta a Donald J. Trump). “Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più sto vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e prospera” scrive infine, promettendo di continuare a impegnarsi per un mondo migliore. Page infine chiude la lettera firmandosi Elliot. L’attore ha aggiornato anche i suoi profili social con il nuovo nome.