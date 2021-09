Elizabeta Adamenko e Valentin Romanov si sono sposati lo scorso luglio 2021 e la loro unione aveva già suscitato qualche polemica. Da un pò di tempo a questa parte, oltre che per la grande differenza di età che intercorre fra i due, sono finiti nel mirino per lo stile di vita particolarmente lussureggiante e dispendioso. In occasione del diciottesimo della moglie, Romanov le ha preparato una sorpresa speciale: una Bentley da 830 sterline ed Elizaveta diventa la “mogliettina” più invidiata e discussa. (Continua a leggere dopo la foto)

Elizaveta Adamenko e Valentin Romanov: l’unione che fa discutere da tempo

L’unione fra Valentin Romanov, capo della divisione di Singapore della compagnia Lukoil, ed Elizaveta Adamenko l’ormai diciottenne più discussa del mondo, ha sempre suscitato polemiche. Il motivo principale è, sicuramente, la notevole differenza di età che intercorre fra i due. Quando la coppia si è fidanzata, qualche anno fa, Elizaveta aveva solo quattordici anni, contro i cinquanta e passa di Romanov. In occasione del matrimonio, lo scorso luglio, qualcuno ha puntualizzato, inoltre, che in alcuni paesi, come lo stesso Singapore, sia illegale avere rapporti con minori di sedici anni. La coppia sembra non curarsi delle dicerie riguardo la loro unione e, sui social, sfoggia le foto della propria routine: sfoggiando il proprio enorme benessere economico. Il diciottesimo della bellissima Elizaveta, però, sta facendo discutere più di ogni altra cosa.

Elizaveta, la sposa bambina che ha ricevuto un regalo da 830 mila sterline per il suo diciottesimo compleanno

Elizaveta Adamenko è definita “la sposa bambina che vive nel lusso”. È giovanissima ma se ne discute molto per l’unione con il magnate cinquantacinquenne Romanov. Sicura di se, sui profili social, mostra tutto il benessere vissuto insieme al marito: viaggi di lusso, cene stellate, yacht privati. In occasione del diciottesimo compleanno della bellissima Elizaveta, però, Romanov si è superato e non ha badalado a spese, lasciando tutti a bocca aperta. Come annuncia il Daily Mail, infatti, il regalo è stato una Bentley da ben 830 mila sterline e ha suscitato polemiche perfino di immoralità. Elizaveta risponde prontamente agli attacchi, scrivendo sui suoi profili social di essere innamoratissima del suo Valentin.