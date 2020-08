Forse forse che la Regina Elisabetta II d’Inghilterra stia per andare in pensione?! Per un luuuungo periodo le voci si sono propagate come un video virale, anche se da palazzo è arrivata la smentita più e più volte. C’è chi come Andrew Morton (biografo reale) ha pronosticato la strage da mesi e secondo il quale, a causa del covid, “il regno di Elisabetta II è finito”. Un’altra autorevole fonte, ossia la biografa reale Angela Levin, sostiene che manchi poco alla “caduta” della Regina più elegante che ci sia. Anche Angela Levin è convinta che a 95 anni Elisabetta II andrà in pensione, «facendo spazio al figlio Carlo».

Elisabetta II d’Inghilterra: “In pensione a breve, ma il figlio Carlo non diventerà mai un re”

Ma qualcuno è convinto che Elisabetta II, piuttosto che lasciare semplicemente il trono al figlio Carlo, potrebbe invocare il Regency Act. Una legge nata nel 1728 e aggiornata l’ultima volta nel 1953. Con essa si prevede che in caso di malattia o impedimento del sovrano, venga nominato un reggente che si assuma tutte le incombenze del regno, ma senza ricevere insieme a quelle anche il titolo di re. “Il principe Carlo sarebbe dunque un sovrano in tutto e per tutto, titolo escluso”, ha concluso Angela Levin. Convinta che la Regina Elisabetta II si indirizzerà proprio in questo senso.

Elisabetta II potrebbe anche abdicare in favore del figlio, lasciargli il trono e sia dicendo, ma c’è un problema, ossia che la parola “abdicazione” è stata letteralmente bandita da Buckingham Palace già dal 1936. In quell’anno lo zio di Elisabetta, Edoardo VIII, lasciò il trono a suo padre per poter sposare l’avventuriera americana Wallis Simpson. Quella decisione fu giudicata un vero e proprio tradimento, come scrollarsi di dosso un impegno che dovrebbe essere per la vita. La Regina Elisabetta II fece un discorso in occasione del suo 21esimo compleanno, aveva promesso ai sudditi che avrebbe regnato vita natural durante: “Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese”. Poor Carlo.