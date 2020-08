È indiscutibilmente uno sex symbol del grande schermo mondiale, la cui carriera è stata lanciata da Pedro Almodovar in persona, con il film “Labirinto di passioni” nel 1982. Oggi ha compiuto 60 anni. Ma non sono tutte rose quelle fiorite per il compleanno di Antonio Banderas, che quest’anno riserva una nota amarognola. L’attore, difatti, ha dichiarato apertamente su Facebook di essere risultato positivo al Coronavirus. Ad oggi pare non presenta sintomi tali da essere intubato in un reparto di terapia intensiva, ma è comunque costantemente monitorato, in isolamento e in quarantena. (Continua dopo la foto)

Antonio Banderas positivo al Coronavirus. Un compleanno da dimenticare

“Voglio dire a tutti pubblicamente che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno seguendo la quarantena perché sono risultato positivo al Covid-19 – ha scritto Antonio Banderas -. Vorrei aggiungere che mi sento abbastanza bene, solo un po’ più stanco del solito. Sono fiducioso di riprendermi il prima possibile, seguendo le indicazioni mediche che spero mi permettano di superare la malattia, di cui stanno soffrendo tante persone nel mondo”. (Continua dopo le foto)

Nella conclusione del suo discorso Antonio Banderas racconta cosa farà durante la quarantena: “Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani per iniziare a dare un significato ai miei 60 anni, appena compiuti”. Ma non è la prima volta che Antonio Banderas tiene sulle spine i propri fan a causa delle sue condizioni di salute. Infatti già nel 2017 era accaduto all’attore di subire un infarto. “Ho subito smesso di fumare, senza bisogno di assumere pillole o altro”, aveva raccontato all’epoca dei fatti. Il sex symbol diventa così un altro nome in mezzo a quelli dei Vip che hanno contratto il Coronavirus. Da Mel Gibson a Tom Hanks, e adesso anche Antonio Banderas.