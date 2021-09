Anche Elisabetta Gregoraci arriva a Venezia in occasione della 78esima mostra del Cinema. La ex concorrente del Grande Fratello Vip si è fatta conoscere dal pubblico italiano anche in vesti più umili quando viveva dentro la casa. Ma ora che l’abbiamo vista su un red carpet, vestita così’, qualcosa è cambiato. Ecco perché.

Elisabetta Gregoraci Venezia

Risulta sempre molto difficile distinguersi sul red carpet di Venezia durante la Mostra del Cinema a causa della quantità di star mondiali presenti all’evento. Star di Hollywood, acclamati attori e attrici, per non parlare delle modelle, modelli e influencer in generale che vengono anch’essi invitati. Insomma la conconcorrenza c’è ma la nostra italianissima.

L’arrivo della Gregoraci al Lido

Per l’arrivo al Lido di Venezia la ex signora Briatore ha deciso iniziare con semplicità ed eleganza. Sceglie infatti un abito corto a tubino bianco a fantasia, un occhiale Chanel e il tocco di classe: un vertiginoso tacco targato Givenchy. L’abitino da giorno ideato dal brand Genny le sembra cucito addosso. Non è un caso infatti che Elisabetta Gregoraci scelga spesso questo brand. A tale proposito, durante molte delle serate di Battiti Live, la star ha scelto di indossare completi di Genny.

Elisabetta Gregoraci: una favola sul red carpet

Ma dulcis in fundo, la scelta dell’abito per il red carpet serale. Qui la soubrette italiana sbalordisce tutti con un vestito da sera che riporta il pubblico in una favola. Elisabetta ha deciso di indossare il risultato delle mano di Mario Dice, un brand tutto nostrano nato nel 2007. Partiamo descrivendo questo corpetto rigido che avvolge il corpo della Gregoraci in modo eccellente. Il bodice termina quando la ampia gonna parte per finire oltre i piedi della star. L’intero abito è realizzato in organza color lavanda e presenta degli arricci a mo di rosa su tutto il vestito. Il tutto è abbinato a dei gioielli vistosi ma non troppo e sopratutto la pelle abbronzata della Gregoraci che si sposa in modo divino con i colori freddi del dress.