Venezia 2021 look quinta serata. Sempre al top le star che hanno sfilato la scorsa domenica 5 settembre 2021 in occasione della Mostra del Cinema, l’evento indiscusso del periodo. Sul red carpet vincono un gran senso dell’eleganza e un ritorno alla bellezza classica, e una grandissima attenzione va alla scelta dei gioielli. Vittoria Puccini, in occasione della sfilata domenicale a Venezia, ha optato per un abito color fango dal taglio classico di Valentino e ha scelto di indossare gioielli in oro bianco, smeraldi e diamanti di Bulgari. (Continua a leggere dopo la foto)

Trasparenze sensuali per una Kate Hudson in rosso Valentino

Sempre elegantissima, invece, Kate Hudson si è presentata con uno stile diverso dalla Puccini e, sicuramente, più sensuale e provocatorio. Kate, infatti, ha scelto di indossare un abito di Valentino dal colore rosso che, con un corpetto in trasparenza, lascia immaginare il corpo mozzafiato della bellissima attrice.

Serena Rossi illumina tutta Venezia con i suoi cristalli

E ancora, passione cristalli e diamanti per Serena Rossi sul red carpet di Venezia. L’attrice si è presentata con un abito color rubino di Etro che non è certo passato inosservato: spacco mozzafiato e cristalli applicati in vita, il tutto abbinato ad alta gioielleria Cartier.

Can Yaman in total black, il must indiscusso sono le sue babbucce

E ancora: Can Yaman, l’attore e modello di origini turche che con la sua eleganza ha catturato l’attenzione di tutti. Yan ha scelto il total black indossando un completo di Dolce e Gabbana, con tanto di cristalli sul risvolto della giacca. Must indiscusso della serata: le sue babbucce in velluto.