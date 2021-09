Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Borghi si presenta con un nuovo look e in dolce compagnia

Alessandro Borghi e Irene Forti hanno scelto la Mostra del Cinema di Venezia come occasione per fare la loro comparsa insieme. Affiatati e sorridenti, sul red carpet, hanno catturato tutti i flash dei fotografi e incuriosito il pubblico. Sebbene la loro storia d’amore sia iniziata nel 2020, infatti, i due hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla vita privata. (Continua a leggere dopo la foto)

Borghi in dolce compagnia a Venezia per la presentazione di “Mondocane”, un film di Alessandro Celli

Alessandro Borghi, classe ‘86, è l’attore romano noto a tutti a partire dal suo esordio, nel 2015, con il film Suburra (che diventerà la famosa serie tv di produzione Netflix). A partire da quegli anni, la sua, è stata una carriera in piena ascesa. Borghi ha, infatti, recitato in alcuni dei film più apprezzati e famosi del nostro cinema: Napoli Velata del regista Franz Özpetek, ad esempio, o l’ancora più discusso Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini che racconta il triste “caso nazionale” di Stefano Cucchi. In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Borghi, è presente per la presentazione di Mondocane, il film diretto da Alessandro Celli che sarà distribuito nelle sale a partire da oggi 3 settembre 2021. Per l’occasione ha scelto di farsi accompagnare dalla fidanzata Irene Forti, con la quale ha sfilato mano nella mano.

Alessandro Borghi e Irene Forti: la coppia più fotografata alla Mostra del Cinema di Venezia

Negli ultimi anni abbiamo conosciuto Borghi come un attore abbastanza riservato in merito alla propria vita privata. Alla Mostra del Cinema di Venezia, però, ha sicuramente rivelato qualcosa in più su di sé. L’apprezzatissimo attore è arrivato in laguna con un nuovo look: barba e capello lunghi, mocassino e occhiali da sole sono stati il suo must. Ma a incuriosire chiunque è stato il fatto che Alessandro si sia presentato in “dolce compagnia”. La fortunata si chiama Irene Forti, modella e manager che vive fra Roma e Londra e di cui si sa ancora pochissimo. Irene è una grandissima lettrice e, stando a quanto racconta Alessandro, è stata lei a consigliargli la lettura del libro Le Otto Montagne, diventato poi il film che ha impegnato lo stesso Borghi. Una sfilata mano nella mano, fatta di sorrisi e spontaneità la loro, immortalata da tutti i fotografi di Venezia.