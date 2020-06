“Mi sta sul ca..o, loro non sanno quello che sta capitando, non sanno niente, lo fanno solo per tendenza” Elettra Lamborghini

Non possiamo fare a meno di notare le ultime storie su Instagram di Elettra Lamborghini, mentre in giro per il mondo vip eminenze varie e persone comuni si adoperano per postare la “foto in nero”, ovvero pubblicizzano via social la loro solidarietà alla comunità afro e per i fatti di Minneapolis, la reginetta del twerking evita ed esprime la sua opinione senza troppi giri di parole.

Le parole di Elettra Lamborghini

“Oggi è la giornata che bisogna mettere la foto tutta nera, poi sono i peggio razzisti. Io a queste cose non ci sto. Se foste tutti così buoni non sarebbe un mondo così di me..a. Quindi fate anche meno gli ipocriti. Vogliono fare tutti le belle faccine quando invece sono le peggio me..e. Il cambiamento non è postare una foto.” Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si scaglia sui social contro gli “antirazzisti” chiamandoli ipocriti, secondo la cantante fino ad oggi, alcuni vip dei social, che però restano nell’anonimato, non sono realmente toccati dalle rivolte di Minneapolis e postano foto solo per acquistare visibilità.

Elettra Lamborghini esprime tutta la sua rabbia

“La giornata nazionale di qualunque cosa. Per ovvi motivi è impossibile produrre una statistica di qualche genere, ma la sensazione è che, nella maggior parte dei casi, fatti come quello di Minneapolis siano visti dall’influencer di turno come un’occasione per «fare volume», beccarsi qualche chilo di cuoricini aggratis, aumentare il proprio consenso sfruttando il momento. E allora eccole lì le foto in nero pubblicate da chi il giorno prima ha mandato a quel paese i gilet arancioni e quello prima ancora ha fatto pubblicamente il tifo per infermieri e dottori. Oh, capiamoci, tutte scelte corrette, ma soprattutto molto “comode” Elettra Lamborghini

La reginetta del twerking non giustifica affatto il comportamento di alcune celebrità del web, che sembrano prendere gli “eventi tragici” come un’occasione in più per fare successo.