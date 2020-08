Il «Sun» rivela: Ed Sheeran diventerà presto papà!

Ed Sheeran, sarà presto padre. A rivelarlo, la testata autorevole «Sun», che conferma la lieta novella. Il cantautore, celebre in tutto il mondo, e la giocatrice di hockey (sposati dal 2019) entro la fine dell’estate daranno il dolce benvenuto al loro primo figlio: «Complice il lockdown sono riusciti a tenere segreta la gravidanza. Ma ora che il parto si avvicina sono al settimo cielo e hanno iniziato a dare la lieta notizia a parenti e amici».

Ed Sheeran sta per diventare padre: la lieta notizia manda in visibilio i fan del cantautore!

Ed Sheeran, oramai è risaputo in ogni angolo del Pianeta, sta per diventare papà. Il cantautore e la moglie Cherry Seaborn giocatrice di hockey «aspettano il loro primo figlio». Lo svela il Sun, precisando che il nuovo membro della famiglia Sheeran è atteso «entro la fine dell’estate». Ed Sheeran e la moglie hanno trascorso il lockdown nella loro residenza di Suffolk. E questo, come ha raccontato una fonte al Sun (tabloid britannico), ha permesso a quest’ultimi «di tenere segreta la gravidanza». Ora, data la dimensione della pancia a causa del bebè in arrivo, il cantautore al settimo cielo dichiara: «Sono al settimo cielo, non vedono l’ora di conoscere il bebè». Così hanno iniziato a dare la notizia ad amici e parenti. E il gossip di tutto il mondo, impazza rimbalzando da una testata all’altra.

Un passato difficile

Ed Sheeran ha dichiarato che in passato, arrivato al culmine del successo, per superare i continui attacchi di panico; ha fatto uso di alcol e droghe. Ad un certo punto l’epilogo sembra inevitabile: “Ho iniziato a diventare triste”, “c’era solo «l’alcol e la cocaina»”, «ma anche lo zucchero, le cose dolci, il cibo spazzatura. Mi chiamavano “Teddy due-cene” perché facevo sempre una doppia ordinazione. Mangiavo quattro dessert, fino a vomitare». Ora è riuscito a cambiare vita grazie alla sua meravigliosa moglie Cherry, a cui ha dedicato Perfect: «Lei si allena molto e così un giorno ho iniziato a correre con lei. Cherry mangia in modo sano e non beve, è bastato fare come lei».

Ed Sheeran e sua moglie Cherry sono amici sin dai tempi dell’infanzia

Amici sin dai tempi dell’infanzia, Ed e Cherry, si sono separati per un breve periodo per poi ritrovarsi nuovamente. Lei negli Usa, lui a Londra. Si sono rincontrati un 4 luglio, giorno dell’indipendenza americana, a casa di Taylor Swift a Rhode Island. Dal 2015 fanno coppia, nel gennaio 2019 si sono sposati in gran segreto. «Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia». A volte le scelte più importanti sono proprio di fronte ai nostri occhi. «Voglio vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa». Un desiderio divenuto realtà.