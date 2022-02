Addio a Monica Vitti. La storica attrice italiana ci lascia oggi, mercoledì 2 Febbraio 2022. La diva del cinema è morta a Roma. La città che diceva che non poteva lasciare, nonostante tutto.

Monica Vitti

Monica Vitti, Maria Luisa Ceciarelli, nacque a Roma il 3 Novembre del 193. Monica passa la prima parte della sua vita a Messina con suo padre, Angelo Ceciarelli e sua madre, Adele Vittiglia. In quel periodo fu soprannominata scherzosamente dai familiari “setti vistìni”, per via della sua freddolosità che la portava a indossare i vestiti l’uno sull’altro. Monica scoprì di avere una grande passione per il teatro durante la guerra. Lei stessa ammette che mentre giocava con i burattini dilettando i fratelli, distraendoli così da un periodo molto buio.

Il cambio nome

Monica Vitti prosegue i suoi sogni e infatti nel 1953 si diploma all’Accedemia nazionale d’arte drammatica dove conosce Silvio D’Amico e Sergio Tofano. proprio Sergio sarà particolarmente impostate per la Vitti. Infatti fu proprio Sergio che le disse che Ceciarelli era mica un cognome adatto a un’attrice, o almeno non a una attrice come lei. Alla fine Monica scelse Vitti, come l’inizio del cognome materno, ma anche come ricordo della sua infanzia messinese. Fu lì, di fronte al mare ancor ragazzina, che le iniziò ad arrochirsi la voce, o almeno così raccontava. Quella voce era parte del suo fascino, lo sapeva bene, ci costruì una parte della sua carriera. Quella di Monica Vitti.

Monica Vitti: abbandona le scene nel 1990

Monica Vitti aveva abbandonato le scene da molti anni ormai. Infatti non si faceva vedere in teatro dal 2002 e al cinema ancora prima, parliamo del 1990. Aveva anche affermato a tal proposito: «Il mio l’ho dato, sono invecchiata e mi annoiano molto le parti da vecchia». Le erano rimasti solo la televisione e il teatro in cui erano posti che ancora le davano soddisfazione. Ha dunque confessato ai tempi: «Posso divertirmi, ma sono volubile e chissà che non mi ritiri a vita privata. I vecchi romani lo facevano e io sono una vecchia romana».

Monica Vitti era bellezza e bravura, simpatia e umorismo, brillantezza e malinconia. Quella che fece innamorare registi e spettatori, quella che non piaceva troppo a qualche critico cinematografico.

Come è morta Monica

L’attrice era affetta da una malattia neuro degenerativa simile all’Alzheimer, che l’ha isolata da tutti, protetta dal marito Roberto Russo. E proprio lui, che ha sempre combattuto le false notizie su di lei che popolavano la rete, ha dovuto dare oggi la triste notizia.