Diventare consulente d’immagine: ecco come fare

Negli ultimi anni il mondo del lavoro sta cambiando notevolmente, anche grazie all’affermazione del digital e dei social media. Infatti, tale novità ha portato alla nascita di nuovi mestieri: tra questi il consulente d’immagine.

Molte persone conosceranno già questa figura professionale, mentre altri no. Sei pronto a scoprirla nel dettaglio?

In questa guida andremo a vedere come fare per diventare consulente d’immagine.

Diventare consulente d’immagine: chi è questo professionista?

Partiamo subito dal definire chi è il consulente d’immagine: si tratta di un professionista che si occupa di migliorare l’immagine del suo cliente.

In poche parole, il consulente indirizza la persona che segue a valorizzare al meglio il suo aspetto.

Questo lavoro viene spesso confuso con altri, come il personal shopper o il make-up artist. Tutto ciò accade perché il consulente d’immagine è una professione nuova nel mercato del lavoro e, di conseguenza, è ancora poco conosciuta e valorizzata.

Cosa fa un consulente d’immagine: ecco i suoi compiti

Per scoprire le differenze fondamentali tra questo lavoro e quelli citati in precedenza, andiamo a definire in modo pratico cosa fa il consulente d’immagine.

Prima di tutto devi sapere che si tratta di un professionista che può essere personale o aziendale.

Nel primo caso parliamo di un consulente che cura l’immagine e l’aspetto di un cliente privato, che potrebbe essere anche un personaggio del mondo dello spettacolo.

Invece, il consulente d’immagine aziendale si occupa della cura dell’immagine di un’azienda. In questo caso facciamo riferimento ad un esperto di comunicazione visiva che, grazie all’immagine aziendale, riesce ad attirare più clienti.

Cosa fa, nel dettaglio, un consulente d’immagine? Questo professionista si occupa di supportare il cliente nella ricerca di uno stile che possa rappresentarlo a pieno. Questo include abbigliamento, beauty, oppure prodotti cosmetici utili allo scopo.

Quali sono le attività del consulente d’immagine?

Il consulente d’immagine deve essere un esperto in diversi settori, per poter tirare fuori sempre il meglio dai suoi clienti.

Prima di tutto, il professionista dovrà fare un’analisi della personalità e del look della persona, individuando tutti i punti di forza da valorizzare nel suo aspetto.

Il secondo step è quello di proporre le migliori soluzioni che si adattano al cliente e, solo alla fine, dovrà elaborare una strategia che tenga in considerazione vari aspetti, come:

Tendenze

Armocromia

Fisicità del cliente

E molto altro.

Come diventare consulente d’immagine?

Ad oggi non è disponibile una formazione specifica per poter diventare consulente d’immagine, in quanto si tratta di un lavoro nuovo.

Tuttavia, se il tuo sogno è quello di intraprendere questa professione, ti consigliamo di partecipare a corsi di formazione specifici. Infatti, ci sono numerosi enti e scuole di moda che ti consentono di ottenere una formazione per poter svolgere questo mestiere.

Attenzione: scegli sempre dei corsi che rilasciano un attestato e che ti garantiscono un periodo di stage in azienda. Infatti, anche in questo campo, la differenza viene fatta dall’esperienza del professionista.

Serve la Partita IVA per lavorare come consulente d’immagine?

Trattandosi di un lavoro che prevalentemente viene svolto in libera professione, l’apertura della Partita IVA è richiesta nella maggior parte dei casi.

Per questo ti consigliamo di parlare con un consulente fiscale, che saprà spiegarti al meglio la strada da intraprendere e il corretto regime fiscale per te. Ad esempio, se sei in possesso dei requisiti, puoi accedere al regime forfettario , dove godrai di una tassazione al 15% o al 5%.