Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci posa per D&G sul lago di Como. È nata una stella

Stupenda come mamma Monica Bellucci e carismatica come papà Vincent Cassel. Degli scatti, più che altro frame di un video, già nel 2019 confermavano appieno questo ritratto di Deva Cassel. Gli scatti in questione erano stati rubati a Ravello e vedevano protagonista Deva sul set del nuovo spot Dolce e Gabbana. La sua bellezza non sarebbe mai potuta passare inosservata.

Nate a Roma e cresciute in Francia, Deva e la sorella minore Léonie sono state sempre tenute lontane dai paparazzi e dai media fino a quando, un paio di anni fa, papà Vincent non pubblicò un post per augurare buon compleanno proprio alla figlia maggiore. Adesso Deva Cassel è esplosa, in particolare a Bellagio, esclusiva località del Lago di Como. Zona prescelta per la campagna di Dolce Rose, la nuova fragranza che porta la firma Dolce & Gabbana e che verrà lanciata in questi giorni. Quello studiato per la campagna D&G è un invito a tutte le ragazze “Dolce” del pianeta a unirsi a Deva Cassel imitandone la coreografia ed esprimendo così la loro #RoseAttitude.

In questi anni Monica Bellucci ha parlato poco della figlia maggiore Deva Cassel. Proteggere entrambe le sue figlie e glissare sulle domande private per tenere entrambe lontane dai riflettori e dalle chiacchiere mediatiche. Deva fino a poco tempo fa non possedeva account e profili social, adesso invece possiamo trovarla su Instagram –> @d.casseluxxi. Parla 4 lingue, vive tra Milano e Parigi, e il suo aspetto fisico ha fatto letteralmente impazzire la rete. E la prova fotografica gira già in rete sui profili dei fan di Monica Bellucci. La figlia 16enne dell’attrice umbra e di Vincent Cassel, Deva, ha preso il meglio (non crediamo esista il peggio, almeno in fatto di aspetto, della ex coppia) dei due attori.