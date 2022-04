Debito scolastico: 3 consigli per rimettersi in pari

Anche quest’anno saranno diversi i ragazzi che termineranno l’anno scolastico con un debito ossia l’insufficienza in una o più materie.

#1 Prendere ripetizioni private

Purtroppo, che per un motivo o per l’altro adesso si trovano a dover recuperare per evitare una bocciatura. Prendere un debito scolastico non è la fine del mondo, ma significa doversi, in modo da non rimanere indietro con il programma e dimostrare di non avere più lacune in quella determinata materia.Come comportarsi per riuscire in questa impresa? Ecco alcunie che devono rimettersi in pari il prima possibile.

Il primo passo che conviene compiere per recuperare in fretta e colmare le lacune in una determinata materia è quello di prendere delle ripetizioni private. Fortunatamente, al giorno d’oggi è possibile seguire delle lezioni anche online, in tutta comodità ed evitando inutili perdite di tempo. Tra gli studenti e gli stessi genitori, la piattaforma di ripetizioni GoStudent è attualmente molto popolare, proprio perché mette a disposizione tutti gli strumenti utili per seguire delle lezioni individuali online con docenti preparati e coinvolgenti. In poco tempo si riesce a recuperare il tempo perso e si possono colmare le proprie lacune. Dalla prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021 è emerso che l’86% dei ragazzi italiani che hanno preso ripetizioni in passato ha dichiarato di aver trovato molto utile il fatto di essere affiancato da un tutor e di aver avuto un miglioramento delle performance scolastiche.

Le ripetizioni si potrebbero prendere anche in presenza, ma il metodo dell’e-learning si è ormai dimostrato decisamente efficace e offre vantaggi non indifferenti. Vale dunque la pena prendere in considerazione la possibilità di prendere ripetizioni online, perché decisamente più conveniente in termini di tempo e denaro.

#2 Tenere alti l’umore e la motivazione

Prendere uno o più debiti scolastici può demoralizzare lo studente, ma un errore che non si dovrebbe mai fare è quello di abbattersi e di colpevolizzarsi troppo. Gli stessi genitori dovrebbero prestare attenzione nell’accusare i figli e nel farli sentire eccessivamente responsabili. D’altronde, in questi ultimi anni le difficoltà per i ragazzi sono state numerose e se il rendimento scolastico ne ha risentito non è detto che sia tutta colpa loro. Gli adolescenti soprattutto sono piuttosto fragili, dunque è sempre meglio aiutarli a mantenere alti l’umore e la motivazione. I debiti scolastici si possono sempre recuperare: basta volerlo e mettersi d’impegno. Certo è che se ci si abbatte troppo, diventa tutto molto più complicato.

#3 Non rinunciare al tempo libero e allo svago

Lo abbiamo già detto: per riuscire a recuperare le lacune in una o più materie bisogna rimboccarsi le maniche perché non si può certo sperare di ottenere dei buoni voti senza fare nessuna fatica. È tuttavia importante organizzare il tempo in modo intelligente, senza esagerare con lo studio perché nella stagione estiva i ragazzi hanno bisogno anche di riposare e staccare la spina. Seguire delle ripetizioni private è dunque importantissimo ma lo è anche concedersi del tempo libero, svagarsi e divertirsi. Ci vuole misura in tutte le cose e anche in questo: bene dunque impegnarsi per colmare le lacune e recuperare, ma attenzione a non eccedere in tal senso perché potrebbe rivelarsi alquanto controproducente.