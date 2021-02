Daft Punk, cosa significa ‘Epilogue’ per loro? L’addio straziante

Il video inizia con i nostri robot preferiti che camminano nel deserto verso il silenzio, udibile solo il vento che soffia. Verso il minuto 1.45 i Daft Punk si voltano l’uno di fronte all’altro. Mentre il bot dal casco argentato, Thomas Bangalter, cammina davanti a Guy-Manuel de Homem-Christ Golden one. Thomas si volta a guardare Guy-Manuel, si fissano per un bel po’, stretti in un abbraccio, così com’è stata la loro musica da sempre.

Daft Punk, cosa significa ‘Epilogue’ per loro?

Poi Thomas si sbottona, si toglie il cappotto e si volta. Sulla sua schiena ci sono una serie di pulsanti e un interruttore. L’interruttore viene premuto da Guy-Manuel e inizia un conto alla rovescia per i Daft Punk. Thomas cammina lentamente nel deserto, luogo in cui si autodistrugge e sullo schermo viene visualizzata una data: “Daft Punk 1993-2021”. La musica dei Daft Punk inizia quando il sole sorge e il membro solista ora cammina sullo schermo. I Daft Punk sono appena diventati un progetto solista o sono finiti per sempre?!

I Daft Punk sono stati un duo dance determinante per quasi 30 anni. La loro traccia Get Lucky, con Pharrell Williams, è sicuramente uno dei loro più grandi successi mainstream. Nel 2016 poi hanno unito le forze con The Weeknd per Star Boy e I Feel It Coming. Hanno avuto sei primi 10 singoli nelle classifiche del Regno Unito, inclusi i classici Around The World e One More Time. Random Access Memories, la loro uscita ufficiale finale insieme, ha fatto guadagnare alla coppia un Grammy come miglior album del 2013. E adesso gli artisti francesi, i cui nomi reali sono Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, hanno confermato che non faranno più musica insieme. Il loro video chiamato “Epilogue” è da brividi.