Johnny Depp alla riscossa. In vendita il suo paesino a Plan-de-la-Tour: che sogno!

Per la terza volta in sei anni, si vocifera che Johnny Depp stia per mettere in vendita la sua tenuta in Provenza. Situato a pochi chilometri da Saint-Tropez, nel comune di Plan-de-la-Tour, il piccolo villaggio, completamente riabilitato dall’attore, non ha trovato acquirente già nel 2015 e nel 2016.

Acquistato nel 2001 durante una relazione con Vanessa Paradis, questo villaggio provenzale del XIX secolo, allora abbandonato, è andato in vendita sul mercato per 45 milioni di euro. Rivela il quotidiano britannico The Mirror. L’attore, che lì ha condiviso tanti momenti familiari, soprattutto con i suoi figli Lily-Rose e Jack, non ha risparmiato per restaurare i locali, ristrutturati con milioni. Johnny Depp avrebbe così speso secondo il sito TopTenRealEstateDeals.com, specialista in proprietà eccezionali, più di 10 milioni di dollari. L’intento è stato quello di preservare il carattere originario e l’anima del luogo, in particolare le strutture con travi in ​​pietra a vista e in legno.

Quotata nel 2015 per 23 milioni di euro, dopo la rottura con Vanessa Paradis tre anni prima, dopo 14 anni insieme con soggiorni a Plan-de-la-Tour. Poi a 51 milioni nel 2016, Johnny Depp, che ha ancora superato la reclusione all’interno di questa villa. È quindi di nuovo pronto a separarsi da questo piccolo gioiello. Una tenuta di 15 ettari con sette abitazioni. La casa principale e sei pensioni tra cui la vecchia chiesa del villaggio riabilitata, più di 1.000 metri quadrati di superficie abitabile. Il sito ospita anche un ristorante privato, due piscine, una graziosa piazza del paese, uno skate park, una cantina e una palestra. Un piccolo paradiso di ulivi e viti che potrebbe benissimo consentire a Johnny Depp, coinvolto in una serie di costose cause legali e cacciato dal meraviglioso “Animali fantastici”, di trovare denaro. Rimane un’incognita: questa volta troverà un acquirente?