Il 18 marzo 2022, come ogni anno, sarà la giornata mondiale del sonno. La giornata, che cade il venerdì della seconda settimana di marzo, ha lo scopo di celebrare i benefici di un sonno buono e salutare. Ma non solo, obiettivo ancor più grande è quello di richiamare l’attenzione sulle problematiche legate proprio ai disturbi del sonno e le relative cure. Perché è vero che “chi dorme non piglia pesci”, ma almeno si riposa. Ed il riposo notturno è una parte fondamentale della giornata di ogni individuo, perché è ciò che poi determina la nostra attività durante l’arco giornata. Buona notizia: c’è un modo per sfruttare al massimo le proprie energie ed il proprio potenziale. Ed è conoscere il proprio cronotipo, prenderne consapevolezza e sapere come affrontare la giornata.

Ma che cos’è esattamente un cronotipo

I cronotipi definiscono una persona in base alle sue abitudini di sonno naturali. Ed anche se ci obblighiamo ad alzarci la mattina presto o lavorare fino a tarda serata, queste abitudine non sempre sono in linea con ciò di cui è in grado di fare il nostro corpo e con ciò che siamo biologicamente. Ecco perché è importante imparare a conoscere il proprio cronotipo, per non rischiare di portarci ad abitudini che la nostra persona non è in grado di reggere. Il cronotipo rappresenta dunque il proprio ritmo personale, qualcosa che va al di là delle semplici convenzioni popolari come il dormire 8 ore a notte. ll proprio momento di sonno, di massima attività, non è qualcosa che si sceglie, ma qualcosa che è già determinato nel DNA.

I nostri ritmi circadiani si attivano e si adattano ai segnali offerti dalla natura ,quale l’alba e il tramonto. Ma le risposte a questi segnali cambiano da persona a persona: questo è il cronotipo . La risposta circadiana personale può spiegare perché sei più attivo ed energico durante il giorno, e in particolare come funziona la tua mente ed il tuo corpo al mattino e alla sera, in modo da permetterti di poter programmare meglio le attività in base alla tua biologia. Ecco perché è importante conoscere il proprio cronotipo.

Secondo gli esperti in materia di sonno esistono quattro distinti cronotipi. Per capire e riuscire a riallineare il tuo corpo al suo ritmo naturale, bisogna individuare il cronotipo che più ti descrive, che rispecchia fedelmente le tue esigenze e le tue abitudini. Una volta individuato capirai quali sono i tuoi momento più opportunità per svolgere determinate attività, come appunto dormire, mangiare, fare sport. Vediamo quindi brevemente ciascuna tipologia.

Cronotipo del Leone

Il leone è in natura un animale che si sveglia molto presto la mattina per dedicarsi alla caccia. Chi appartiene a questa tipologia è esattamente come il re della foresta; mattiniero. E dopo una ricca colazione è pronto per le missioni della giornata. A patto che però la sera possa rilassarsi in santa pace. E’ esattamente così che funziona la loro mente ed il loro corpo. Appena si svegliano sono carichi per affrontare al meglio il giorno raggiungendo massima lucidità per l’ora di pranzo, mentre tendono ad accusare la stanchezza la sera. Oltre ad essere ottimisti sono anche ambiziosi, danno molta importanza alla salute e all’aspetto esteriore, con forte tendenza di leadership.

Orsi

Gli orsi sono il cronotipo più comune. I cicli di sonno degli orsi seguono il ritmo sole. Sono predisposti dunque a svegliarsi facilmente la mattina e in genere si addormentano senza alcun problema. Sono dunque più produttivi al mattino prima di pranzo tendendo ad accusare la stanchezza nel pomeriggio. Sono persone amichevoli ed estroverse, che di base tendono ad evitare litigi inutili. Danno molto valore alla felicità, alla famiglia, insomma allo stare bene ed in salute. Anche se la mattina sono produttivi fanno però molta fatica ad alzarsi dal letto era notte dormono a lungo.

Cronotipo del lupo

I lupi, un po’ come gli orsi, amano dormire. Fanno davvero fatica a svegliarsi la mattina, difatti iniziano ad essere produttivi verso l’ora di pranzo, rimanendo invece ben che attivi verso sera. Diciamo che il lupo umano è come quello animale; orientato alla notte. Chi appartiene a questo cronotipo tende ad essere pessimista, lunatico ma molto creativo. Sono persone che corrono rischi ed amano la novità.

Delfini

Chi ha problemi ad addormentarsi è probabilmente un delfino. Chi appartiene a questo cronotipo si sveglia facilmente soprattutto se disturbati da rumore o luce. Hanno il sonno leggerissimo e spesso la notte restano svegli pensando a ciò che hanno fatto durante il giorno, rimuginandoci su. Anche se trovano difficile dormire, hanno comunque durante le ore centrali della giornata un forte picco di produttività. Sono persone intelligenti, che riflettono molto sui dettagli ed aspirano alla perfezione.