Cristiano Ronaldo, non bada a spese. Il campione bianconero, fresco di vittoria grazie al nono Scudetto consecutivo con la Juventus; si regala una delle “supercar” più costose al mondo. Non stiamo parlando di una comune Ferrari o Lamborghini, presente nel garage di qualsiasi ultra-milionario, ma bensì di una Bugatti in versione limitata. In tutto il Pianeta ne esistono soltanto dieci esemplari.Si tratta del “La Voiture Noire”, del costo di ben 8 milioni di euro. Una spesa considerevole, visto che la macchina in questione, è la più cara sul mercato attualmente.

Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti del costo di ben 8 milioni di euro. La più costosa al mondo

Salvo personalizzazioni specifiche, l’auto protagonista del post pubblicato dallo stesso Ronaldo su Instagram; ha un costo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il modello base, senza optional, 8 milioni di euro. La celebre Bugatti, non è una qualsiasi. La vettura è stata presentata nel 2019 al salone di Ginevra, ha un motore 8 litri di 16 cilindri con 4 turbocompressori che sviluppano una potenza di 1500 cavalli. Raggiunge una velocità di 380 km/h con accelerazione da 0 a 60 km/h in soli 2,4 secondi. Un’astronave da strada. Ora, Cristiano Ronaldo detiene ben 20 milioni di euro solo considerando il patrimonio di tutte le sue amate “supercar”. Da far invidia a chiunque!

Ronaldo non bada a spese. La passione per le “supercar” non ha eguali

La costosissima e lussuosa Bugatti è stata presentata come omaggio a “La Voiture Noire” creata nei minimi dettagli negli anni Trenta da Jean Bugatti, figlio di Ettore Bugatti. L’impresa di lusso francese ha costruito solo uno dei prototipi di questa vettura incredibile. Un omaggio importante al 110 ° anniversario della fondazione della compagnia. Sembrerebbe però, che Cristiano Ronaldo non possa guidare la nuova auto/astronave fino al 2021.

Bugatti, infatti, ha ammesso di aver bisogno ancora del tempo per lavorare su alcuni piccoli particolari sul prototipo in possesso da Cristiano Ronaldo. Nella sua collezione privata, il “garage dei sogni”, sono presenti anche un’altra Bugatti, la Veyron, anch’essa costosissima e acquistata nel 2016, Lamborghini e Ferrari. Insomma, la passione per la Bugatti, rimane nel cuore del campione dei record in termini calcistici. Un vero e proprio numero uno, anche sulla strada!