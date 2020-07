Alessia Marcuzzi è ultra amata e super seguita sui social dai suoi fedelissimi fan. Su Instagram vanta un seguito di quasi 5Milioni di follower. Detto ciò, qualche giorno fa la bella Alessia ci ha tenuto ad esprimersi nei termini della body positive a lei tanto cara. L’ha fatto condividendo uno scatto di sé che evidenzia quello che secondo lei è il suo difetto fisico più evidente: le gambe storte.

Alessia Marcuzzi Instagram. La foto in costume: c’è un ‘particolare’ che l’ha sempre fatta sentire a disagio

Vi anticipo:

Sono molto storte, lo so🤪

Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite…avete presente?

Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra😂

Ma io le scopro comunque.

E cammino fiera.

Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo❤️

P.S I am not fishing for compliments, giuro😂

Pic by @silvia_pompili

All’epoca, correva l’anno 1988, Alessia Marcuzzi aveva solo 16 anni e già gambe chilometriche e assolutamente non storte. Bella, selvaggia, in forma e soprattutto alla moda. Questi scatti hanno da sfondo una magnifica location, sembra una spiaggia esotica, e come soggetto centrale la bella e biondissima Alessia. Una modella a tutti gli effetti, nonostante la giovane età. Da queste foto possiamo carpire inoltre una di quelle tendenze tornate col botto nelle ultime estati. Esatto, proprio il bikini rosa iper sgambato che esalta le forme e slancia le gambe, trucchetti ottici di cui la Marcuzzi non necessitava nemmeno all’epoca.

Capelli lunghissimi e wild, una chioma da leonessa e un look sauvage da spiaggia, quando le giornate trascorrevano tra tuffi, giri in barca e tintarella. Altro particolare che non ci è assolutamente sfuggito sono gli occhiali da sole scuri ’80, anch’essi tornati col botto. Insomma, è chiaro a tutti che Alessia fosse destinata a diventare una stella. A Novembre compirà 48 anni e, nonostante il tempo trascorra inesorabile, lei continua a rivestire l’ideale di indiscussa icona di bellezza, proprio come quando era una ragazzina.