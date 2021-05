Il talismano bianconero Cristiano Ronaldo ha deciso di spostare le sue auto dal suo garage a Torino, alimentando ulteriormente le voci di un prossimo addio questa estate. L’ex attaccante di Real Madrid e Manchester United è stato collegato a un allontanamento dalla Vecchia Signora quest’estate e un altro segno è arrivato proprio oggi.

La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha già detto che “cercherà di convincere” il 36enne a tornare a Lisbona. Anche se l’agente Jorge Mendes ha negato che il nazionale portoghese tornerà in patria. Il Per Sempre Calcio ha pubblicato un video in cui è possibile vedere uomini che caricano le supercar di Ronaldo su un camion. Il camion è di Rodo Cargo, una nota azienda di trasporti con sede a Lisbona. Il video mostra le auto della superstar che vengono rimosse dalla sua casa di Torino. L’arrivo delle vetture nel 2018 è stato un grande segnale per l’arrivo di Ronaldo ai bianconeri, e il fatto che le macchine stiano uscendo dal box potrebbe significare solo una cosa: il campione se ne va.

Cristiano Ronaldo, le sue auto spostate nella notte: il motivo che si cela dietro

Il suo vicino ha parlato a Radio Punto Nuovo e, secondo quanto riportato, il fatto che Ronaldo abbia spostato le sue auto non ha nulla a che fare con una possibile uscita della Juventus. Sky Sport Italia ha riferito che il calciatore 36enne non abbia ancora deciso il suo futuro. L’emittente ha citato fonti “vicine al giocatore” dicendo che è qualcosa che Ronaldo fa sempre prima delle vacanze. Gazzetta.it ha anche riferito che Cristiano Ronaldo di solito sposta le sue auto in diverse destinazioni prima dell’estate. Il Corriere Torino riferisce che Ronaldo ha spostato le sue auto per motivi di manutenzione ormai un anno fa. E il motivo fu che la maggior parte dei suoi veicoli viene solitamente controllata in Germania. Il futuro della stella portoghese resta in sospeso. Ronaldo chiederà di lasciare il club a fine stagione se i bianconeri perderanno un piazzamento tra i primi quattro.