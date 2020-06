La storia d’amore tra l’enfant terrible della casa reale Harry e la bella e alternativa Cressida figlia del conte e imprenditore milionario Jeffrey Bonas e di Lady Mary Gaye Curzon è finita tempo fa. Si sono frequentati per tre anni, prima di chiudere di comune accordo la loro relazione, ma Cressida ha rivelato durante alcune interviste, la vera causa della rottura.

La fine di una storia d’amore

“La paura di fallire, la paura del rifiuto, la paura di non fare scelte giuste, la paura di non essere perfetta” Cressida Bonas

È questa una delle cause per cui la storia d’amore tra Cressida e il Principe Harry è giunta al termine. La paura di non essere accettata dalla Royal Family, le etichette da rispettare e il carattere non facile del Duca di Sussex. L’ipotesi che un ingresso nella royal family possa averla spaventata, stuzzica particolarmente la fantasia dei tabloid. Anche perché pare che Cressida sia riuscita a fare chiarezza sulle sue priorità proprio dopo la separazione da Harry. Dopo anni, Cressida sembra ancora non aver superato quello che c’è stato tra lei e il Principe, infatti più volte in varie interviste ha dichiarato:

“Lavoro molto duramente e adoro quello che faccio, voglio solo continuare. Ma il mio rapporto con Harry è qualcosa con cui devo ancora confrontarmi: le persone forse me lo chiederanno sempre” Cressida Bonas

Le differenze tra Meghan e Cressida

“Ho capito ciò che volevo essere e ciò che invece non volevo essere” Cressida Bonas

Lei bionda occhi chiari e viso angelico e l’attuale moglie di Harry, Meghan Markle mora, occhi scuri e lentiggini, ma non solo l’aspetto fisico a distinguerle. La prima non ha avuto il coraggio di affrontare la Royal Family, mentre la seconda ha addirittura portato una rottura all’interno del nucleo reale, insomma due donne dal carattere diametralmente opposto che hanno fatto breccia nel cuore del Principe.