Meghan Markle e Principe Harry celebrano oggi il loro secondo anniversario di matrimonio, e hanno già ricevuto un messaggio speciale. I due Sussex si sono sposati il ​​19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio a Windsor. Milioni di persone si sono sintonizzate per assistere al matrimonio del Duca e della Duchessa del Sussex. Gli spettatori hanno potuto godersi l’arrivo di celebrità della A-list d’Inghilterra, l’accattivante sermone del vescovo Michael Curry e l’incantevole abito di Meghan.

Per il loro giorno speciale, Meghan e Harry, due anni fa scelsero di coccolare i loro ospiti con una torta nuziale al limone bianco e fiori di sambuco, decorata con fiori bianchi e crema. E la pasticciera che ai tempi si occupò di creare la splendida torta, proprio ieri ha voluto omaggiare la giovane coppia della sua deliziosa opera d’arte. Vi starete chiedendo come, ovviamente su Instagram, pubblicando tre foto celebrative. Claire Ptak, la fondatrice di Violet Cakes, ha pubblicato per la prima volta un’immagine che mostra sé stessa accanto alla torta, al Castello di Windsor. Nella didascalia ha scritto: “Un felice 2 ° anniversario a Harry e Meghan. @Sussexroyal Il lavoro dei miei sogni è diventato ancora migliore quel giorno” .

Il Duca e la Duchessa del Sussex celebrano il loro secondo anniversario di matrimonio in California -> la dimora da 18 milioni di dollari a Beverly Hills

In un secondo scatto, Claire ha celebrato e ringraziato il suo prezioso staff, grande aiuto per creare la torta nuziale di Meghan e Harry. Ha scritto: “La mia squadra dei sogni. Non posso credere che sia successo due anni fa. Adoro questi fornai. È stata una sfida epica e l’abbiamo inchiodata”. Un terzo post è interamente dedicato alla torta, posizionato su una serie di piatti dorati splendidamente decorati, location sempre il Castello di Windsor. La didascalia recita: “Limone e sambuco per @sussexroyal. Buon anniversario”.

Meghan e il Principe Harry celebrano il loro secondo anniversario di matrimonio a Los Angeles, dopo essersi trasferiti vicino a Hollywood alla fine di marzo. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno trascorso la quarantena da soli a casa propria come tutti gli altri membri della famiglia reale, continuando a lavorare dietro le quinte per la loro nuova organizzazione no profit, Archewell. La scorsa settimana hanno partecipato a una riunione del personale da remoto, tenutasi presso Crisis, 24/24, helpline per la salute mentale. Nel maggio 2019, la coppia ha collaborato con Prince William e Kate nel lancio di Shout, un programma gemello con sede nel Regno Unito per Crisis. Principe Harry e Meghan Markle, dunque, continuano a lavorare dalla loro casa di Los Angeles. Tanti auguri!!!